Terör örgütü PKK 'nın siyasi uzantısı HDP , İyi Parti ve CHP ittifakı ile İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Tunç Soyer İzmir Kitap Fuarı'nda 'Nasıl bir yerel yönetim? Nasıl bir İzmir?' konulu söyleşiye katıldı. Soyer, Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile mesleğinden atılanlarla ilgili skandal bir açıklamada bulundu.Seçimlerden önce terörü açıkça destekledikleri için kayyum atanan HDP'li belediyelere sahip çıkan, FETÖ ve PKK'ya göz kırparak destek isteyen Tunç Soyer, terör örgütlerinin desteğiyle başkan seçilince ilk icraatı teröristlere borcunu ödemek oldu.FETÖ ve PKK ilişkileri nedeniyle memurluktan atılan kamu görevlileriyle ilgili Tunç Soyer,dedi.

Tunç Soyer,ifadesiyle skandala imza atmıştı.Soyer, attığı bir tweetle de FETÖ'ye verdiği desteği de kanıtlamıştı. İşte o tweet..