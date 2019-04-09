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  • 09.04.2019 19:34
  • Son Güncelleme: 09.04.2019 20:07

ve 'nın desteğiyle başkan olan şimdi de teröristlere borcunu ödüyor!

Seçimlerden önce oy uğruna ve 'ya destek sözü veren 'in başkan seçildikten sonraki ilk icraatı teröristlere borcunu ödemek oldu! Terör örgütleriyle ilişkili olduğu gerekçesiyle KHK ile meslekten ihraç edilenlerle ilgili konuşan ’li Soyer, 'Biz KHK ile atılmış öğretmenleri zabıta olarak alacağız' dedi.

İlk icraatı FETÖ'cü ve PKK'lılara kucak açmak oldu
Terör örgütü 'nın siyasi uzantısı , İyi Parti ve ittifakı ile Başkanı seçilen , Kitap Fuarı'nda 'Nasıl bir yerel yönetim? Nasıl bir İzmir?' konulu söyleşiye katıldı. Soyer, Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile mesleğinden atılanlarla ilgili skandal bir açıklamada bulundu.

Seçimlerden önce terörü açıkça destekledikleri için kayyum atanan HDP'li belediyelere sahip çıkan, ve PKK'ya göz kırparak destek isteyen Tunç Soyer, terör örgütlerinin desteğiyle başkan seçilince ilk icraatı teröristlere borcunu ödemek oldu.



"KHK İLE ATILANLARI ZABITA YAPACAĞIZ"
FETÖ ve PKK ilişkileri nedeniyle memurluktan atılan kamu görevlileriyle ilgili Tunç Soyer, "Biz KHK ile atılmış öğretmenleri zabıta olarak alacağız. Bu o kadar çok şeyi değiştirecek ki. Zabıtanın öğretmen olması, belediye ve vatandaş arasında bambaşka bir ilişki yaratacak. Bunun gibi çok şey var" dedi.

AÇIK AÇIK PKK'YA DESTEK, SKANDAL SÖZLER
Tunç Soyer, "Darbeye karşı asıl şimdi tankların üstüne çıkılmalı. Kayyum halkın iradesine darbedir. Kayyım darbesi bizim Sur halkıyla kardeşliğimizi bozamaz. Sur'a bizi almıyorlar, birşey yapamamak bizi kahrediyor. HDP'nin yanındayım" ifadesiyle skandala imza atmıştı.



FETÖ'YE DESTEK TWEETİ
Soyer, attığı bir tweetle de FETÖ'ye verdiği desteği de kanıtlamıştı. İşte o tweet..

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