Terör örgütü PKK'nın siyasi uzantısı HDP, İyi Parti ve CHP ittifakı ile İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Tunç Soyer, İzmir Kitap Fuarı'nda 'Nasıl bir yerel yönetim? Nasıl bir İzmir?' konulu söyleşiye katıldı. Soyer, Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile mesleğinden atılanlarla ilgili skandal bir açıklamada bulundu.
Seçimlerden önce terörü açıkça destekledikleri için kayyum atanan HDP'li belediyelere sahip çıkan, FETÖ ve PKK'ya göz kırparak destek isteyen Tunç Soyer, terör örgütlerinin desteğiyle başkan seçilince ilk icraatı teröristlere borcunu ödemek oldu.
"KHK İLE ATILANLARI ZABITA YAPACAĞIZ"
FETÖ ve PKK ilişkileri nedeniyle memurluktan atılan kamu görevlileriyle ilgili Tunç Soyer, "Biz KHK ile atılmış öğretmenleri zabıta olarak alacağız. Bu o kadar çok şeyi değiştirecek ki. Zabıtanın öğretmen olması, belediye ve vatandaş arasında bambaşka bir ilişki yaratacak. Bunun gibi çok şey var" dedi.
Tunç Soyer, "Darbeye karşı asıl şimdi tankların üstüne çıkılmalı. Kayyum halkın iradesine darbedir. Kayyım darbesi bizim Sur halkıyla kardeşliğimizi bozamaz. Sur'a bizi almıyorlar, birşey yapamamak bizi kahrediyor. HDP'nin yanındayım" ifadesiyle skandala imza atmıştı.
FETÖ'YE DESTEK TWEETİ
Soyer, attığı bir tweetle de FETÖ'ye verdiği desteği de kanıtlamıştı. İşte o tweet..
Seçimlerden önce terörü açıkça destekledikleri için kayyum atanan HDP'li belediyelere sahip çıkan, FETÖ ve PKK'ya göz kırparak destek isteyen Tunç Soyer, terör örgütlerinin desteğiyle başkan seçilince ilk icraatı teröristlere borcunu ödemek oldu.
"KHK İLE ATILANLARI ZABITA YAPACAĞIZ"
FETÖ ve PKK ilişkileri nedeniyle memurluktan atılan kamu görevlileriyle ilgili Tunç Soyer, "Biz KHK ile atılmış öğretmenleri zabıta olarak alacağız. Bu o kadar çok şeyi değiştirecek ki. Zabıtanın öğretmen olması, belediye ve vatandaş arasında bambaşka bir ilişki yaratacak. Bunun gibi çok şey var" dedi.
AÇIK AÇIK PKK'YA DESTEK, SKANDAL SÖZLER
Tunç Soyer, "Darbeye karşı asıl şimdi tankların üstüne çıkılmalı. Kayyum halkın iradesine darbedir. Kayyım darbesi bizim Sur halkıyla kardeşliğimizi bozamaz. Sur'a bizi almıyorlar, birşey yapamamak bizi kahrediyor. HDP'nin yanındayım" ifadesiyle skandala imza atmıştı.
FETÖ'YE DESTEK TWEETİ
Soyer, attığı bir tweetle de FETÖ'ye verdiği desteği de kanıtlamıştı. İşte o tweet..
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