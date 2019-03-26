PKK'nın siyasi uzantısı HDP'lilerle kol kola gezen CHP'nin İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Tunç Soyer'in mason localarına üye olduğu ortaya çıktı. Soyer'in üyeliği, mason locasına kayıt yaptırdığı zaman çekilen fotoğraflarla belgelendi.



CENOVA LOCASI'NA ÜYE

Sosyal medyaya düşen fotoğrafta Soyer, törenle mason giysisini giyerken ve belgesini alırken görülüyor. Atatürk'ü zehirlediği iddia edilen Cenova Locası'na bağlı mason localarına Tunç Soyer'in de üye olduğunun ortaya çıkması CHP tabanında şaşkınlıkla karşılandı. Sur'da terör örgütüne yardım ettiği şüphesiyle görevden alınan ve yerine devlet tarafından atanan kayyum hakkında skandal sözler sarf eden CHP'li Soyer'in babasının 12 Eylül sıkıyönetim döneminin askeri savcısı Albay Nurettin Soyer olması da hem milliyetçi tabanın tepkisini çekmişti. Ülkücü kesimin efsane lideri Alparslan Türkeş'i hapse attıran 12 Eylül savcısının oğlu olan Tunç Soyer'i, MHP tabanından oy toplamak isteyen Meral Akşener'in aday olarak istemediği biliniyordu. Soyer'in babası Nurettin Soyer, 12 Eylül askeri darbesinden sonra MHP ve ülkücü kuruluşlar iddianamesini yazan ve Alparslan Türkeş'e idam isteyen askeri savcı olarak biliniyor.



YOK PAHASINA SATTI

Soyer, Seferihisar'da iki dönem başkanlık görevi süresince 175 kez yurt dışına çıkması, ve belediye çalışanlarına maaşların geç ödenmesine rağmen yurt dışı seyahatlerine aksatmadan devam etmesiyle tepki toplamıştı. Ayrıca Soyer, göreve geldiği 2009'dan bu yana borçları bahane ederek rayiç bedeli 500 milyon lirayı geçen belediye arazilerini 119 milyon liraya satmıştı.