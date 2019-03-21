İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun, CHP'nin belediye meclis üyesi adayları arasında PKK'lı isimlerin bulunduğunu söylemesinin ardından AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ dün AK Parti İzmir İl Başkanlığında basın toplantısı düzenledi. Dağ, CHP'nin İzmir'deki belediye meclis üyesi aday listelerinde terörle bağlantılı 27 kişi tespit ettiklerini söyledi. Dağ açıklamasında şu ifadelere yer verdi:İzmir'de toplam 14 ilçeden 27 kişi. Listedeki 19 kişi direkt olarak PKK ve diğer terör örgütleriyle geçmişte ilişkisi bulunmuş kişilerdir. Geri kalanların ise birinci dereceden yakınları terör örgütleriyle bağlantıları bulunmaktadır. Bu şahıslar CHP'nin belediye meclis üyesi listelerinden aday olmuşlardır. Bu denli suç ile özdeşleşmiş ve terör örgütleriyle organik bağı bulunan kimselerin CHP listelerinden aday gösterilmesi, CHP'ye oy veren vatandaşlarımızı da muhakkak rahatsız edecektir.
SOYER NASIL AÇIKLAYACAK
Şimdi buradan siz değerli basın mensuplarının huzurunda bir İzmirli olarak, bir İzmir Milletvekili olarak soruyorum ve sormaya da devam edeceğim; çünkü hem vazifem gereği hem de vicdanen bunu bir sorumluluk olarak görüyorum. Kurtuluşun ve bağımsızlığın sembolü olan İzmir'de seçmene terörle iltisaklı kişilerin dayatılmasını; Kılıçdaroğlu ve ekibinin İzmir'deki Büyükşehir Belediye Başkan adayı olan Tunç Soyer nasıl açıklamaktadır? Bu listelerdeki meclis üyeleriyle yönetilen belediyelerin, terör örgütlerinin arka bahçesi olmayacağının garantisini kim verebilir?
Karşı taraf 'yasal olarak engel yok' diyebilir. 1 yıl ceza almış olması aday olmasına engel! Ama CHP gibi bir partiden aday olanların mutlaka araştırmaya tabi tutulması lazım. Biz bu CHP'ye sosyal demokrat mı, Atatürk'ün partisi mi, altı ok mu yoksa listelerinde PKK'lıların olduğu parti mi diyeceğiz?"
BİRAZI SEMPATİZAN KALANI MİLİTAN
CHP listelerinde PKK ve diğer terör örgütleriyle geçmişte ilişkisi bulunan o isimler tek tek ortaya çıkmaya başladı. İşte PKK terör örgütüyle direkt bağlantısı olan 19 isim:
- ALİAĞA
ORHAN ULAŞZADE: HADEP içinde siyaset yaptı ve 1998'de PKK terör örgütü adına faaliyetlerde bulunduğu için tutuklandı.
- BAYRAKLI
GÖNÜL GÜNGÖR: THKP/C yapılanmasında yer aldı ve yasadışı eylemlerde faaliyet gösterdi.
- BORNOVA
ÇETO ÇAMLIBEL - MURAT KAYA: PKK/KCK organik ilişkisi bulundular. Finansal destek sağladılar.
- ÇİĞLİ
NİMET ERGÜN: TKP Kıvılcım terör örgütünün eylemlerine katıldı.
AYNUR ÇELİK: Kendisi ve iki kardeşi PKK güdümünde gerçekleşen eylemlere katıldı.
- KARABAĞLAR
CEYHAN KAYHAN: Terör örgütü DHKP/C eylem ve etkinliklerine katılan ve kardeşi PKK terör örgütü ile ilişkisi bulunan bir aday.
- KARŞIYAKA
AYDIN KIZILKAYA: Terör örgütü PKK'nın eylemlerine katıldı.
- KINIK
SADIK ARAZ: HDP Eski ilçe eş başkanlığı yaptı.
- KONAK
HAMİT MUMCU: DHKP/C ile ilişkisi bulunan bir aday.
MEHMET ŞERİF DEMİR: Çatışmada öldürülen PKK'lı için taziye organize eden bir kişi. Bu kişinin terörist olan kardeşinin çatışmada öldürüldüğü, diğer kardeşlerinin de PKK faaliyetlerine katıldığı ve terör örgütü sempatizanı olduğu öğrenildi.
- MENEMEN
SEVAL BOZKURT: Kendisi ve eşi PKK/KCK terör örgütü ile ilişkisi bulunduğu için hapis yattı.
YÜKSEL COŞKUN: PKK'nın dağ kadrosuna katılan ve yıllarca dağda faaliyet gösteren ve daha sonrasında teslim olan bir isim.
- NARLIDERE
MEHMET MALTEPE: PKK terör örgütüne yardım ve yataklıkta bulunduğu iddia edildi.
ERMAN UZUN: PKK terör örgütünün gençlik yapılanmasının eylemlerine katkıldı.
ZEYNEL KOÇAK: DHKP/C sempatizanı olan ve yasadışı eylemlere katıldı.
ENDER BEYAZYILDIRIM: PKK ile ilişkili yapılan eylem ve etkinliklere katıldı.
- TORBALI
ARİF YAŞLAK: 1998 yılında HADEP içinde faaliyet gösterdi.
- URLA
SERKAN BAŞTÜRK: MLKP eylemlerine katılan bir kişi.
TERÖRİSTLERİ TEDAVİ ETTİRDİ
CHP'nin Adana Büyükşehir Belediye Başkan Adayı ve Seyhan Belediye Başkanı Zeydan Karalar: Belediyenin araçlarını terör örgütü PKK/YPG'li teröristin cenazesine tahsis etmesiyle anılıyor. Karalar, 2016'da Suriye'de öldürülen YPG/PKK'lı kadın terörist Fatma Eylem Ataş'ın cenazesi için belediye cenaze aracı tahsis etmesiyle gündeme gelmiş, bu destek kamuoyunca tepkilere neden olmuştu. Yine Karalar'ın talimatıyla, Ankara'da 10 Ekim 2015 günü yaşanan bombalı saldırıda hayatını kaybeden, 102 kişiden Dilan Sarıkaya ile Erhan Avcı'nın cenazeleri için belediyenin cenaze araçları tahsis edilmişti.
Yüreğir İlçe belediye başkan adayı Kamuran Karaca: Başkanlığını yaptığı dönemde Eğitim-Sen Genel Merkezi'nde teröristleri tedavi ettirmekle tanınıyor. Karaca'nın meclis üyeliği listesindeki HDP'li Şükrü Bayav, PKK'nın sokak gösterilerini organize ettti. Eser Çapar ise Adana'daki Gezi kalkışmasında aktif rol aldı. Memuriyetten atıldı.
KARDEŞİ GRİ LİSTEDE ARANIYOR
CHP'nin Antalya'nın Kepez ilçesindeki belediye meclis üyesi adayı BDP eski İl Başkanı Abdülbaki Karaağaç: Öcalan hayranı. PKK'lı bir teröristin taziyesine katıldığı için de taziye çadırında gözaltına alınmıştı. Kardeşi Abdülhadi Karaağaç ise PKK'nın dağ kadrosunda yer alıyor. Örgütte komutan düzeyinde faaliyet gösteren Abdülhadi Karaağaç, İçişleri Bakanlığı'nın gri listesinde aranıyor.
CHP Kepez meclis üyeliği 11'inci sıra adayı Mustafa İlhan: SYKP üyesi. İlhan'ın HDP'nin kentte düzenlediği eylemlerde aktif olarak yer aldığı, Öcalan sempatizanı.
SABAH
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