İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun, CHP'nin belediye meclis üyesi adayları arasında PKK'lı isimlerin bulunduğunu söylemesinin ardından AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ dün AK Parti İzmir İl Başkanlığında basın toplantısı düzenledi. Dağ, CHP'nin İzmir'deki belediye meclis üyesi aday listelerinde terörle bağlantılı 27 kişi tespit ettiklerini söyledi. Dağ açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

İzmir'de toplam 14 ilçeden 27 kişi. Listedeki 19 kişi direkt olarak PKK ve diğer terör örgütleriyle geçmişte ilişkisi bulunmuş kişilerdir. Geri kalanların ise birinci dereceden yakınları terör örgütleriyle bağlantıları bulunmaktadır. Bu şahıslar CHP'nin belediye meclis üyesi listelerinden aday olmuşlardır. Bu denli suç ile özdeşleşmiş ve terör örgütleriyle organik bağı bulunan kimselerin CHP listelerinden aday gösterilmesi, CHP'ye oy veren vatandaşlarımızı da muhakkak rahatsız edecektir.

Şimdi buradan siz değerli basın mensuplarının huzurunda bir İzmirli olarak, bir İzmir Milletvekili olarak soruyorum ve sormaya da devam edeceğim; çünkü hem vazifem gereği hem de vicdanen bunu bir sorumluluk olarak görüyorum. Kurtuluşun ve bağımsızlığın sembolü olan İzmir'de seçmene terörle iltisaklı kişilerin dayatılmasını; Kılıçdaroğlu ve ekibinin İzmir'deki Büyükşehir Belediye Başkan adayı olan Tunç Soyer nasıl açıklamaktadır? Bu listelerdeki meclis üyeleriyle yönetilen belediyelerin, terör örgütlerinin arka bahçesi olmayacağının garantisini kim verebilir?Karşı taraf 'yasal olarak engel yok' diyebilir. 1 yıl ceza almış olması aday olmasına engel! Ama CHP gibi bir partiden aday olanların mutlaka araştırmaya tabi tutulması lazım. Biz bu CHP'ye sosyal demokrat mı, Atatürk'ün partisi mi, altı ok mu yoksa listelerinde PKK'lıların olduğu parti mi diyeceğiz?"CHP listelerinde PKK ve diğer terör örgütleriyle geçmişte ilişkisi bulunan o isimler tek tek ortaya çıkmaya başladı. İşte PKK terör örgütüyle direkt bağlantısı olan 19 isim:ORHAN ULAŞZADE: HADEP içinde siyaset yaptı ve 1998'de PKK terör örgütü adına faaliyetlerde bulunduğu için tutuklandı.GÖNÜL GÜNGÖR: THKP/C yapılanmasında yer aldı ve yasadışı eylemlerde faaliyet gösterdi.ÇETO ÇAMLIBEL - MURAT KAYA: PKK/KCK organik ilişkisi bulundular. Finansal destek sağladılar.NİMET ERGÜN: TKP Kıvılcım terör örgütünün eylemlerine katıldı.AYNUR ÇELİK: Kendisi ve iki kardeşi PKK güdümünde gerçekleşen eylemlere katıldı.CEYHAN KAYHAN: Terör örgütü DHKP/C eylem ve etkinliklerine katılan ve kardeşi PKK terör örgütü ile ilişkisi bulunan bir aday.AYDIN KIZILKAYA: Terör örgütü PKK'nın eylemlerine katıldı.SADIK ARAZ: HDP Eski ilçe eş başkanlığı yaptı.AMİT MUMCU: DHKP/C ile ilişkisi bulunan bir aday.MEHMET ŞERİF DEMİR:Çatışmada öldürülen PKK'lı için taziye organize eden bir kişi. Bu kişinin terörist olan kardeşinin çatışmada öldürüldüğü, diğer kardeşlerinin de PKK faaliyetlerine katıldığı ve terör örgütü sempatizanı olduğu öğrenildi.SEVAL BOZKURT:Kendisi ve eşi PKK/KCK terör örgütü ile ilişkisi bulunduğu için hapis yattı.YÜKSEL COŞKUN: PKK'nın dağ kadrosuna katılan ve yıllarca dağda faaliyet gösteren ve daha sonrasında teslim olan bir isim.MEHMET MALTEPE: PKK terör örgütüne yardım ve yataklıkta bulunduğu iddia edildi.ERMAN UZUN:PKK terör örgütünün gençlik yapılanmasının eylemlerine katkıldı.ZEYNEL KOÇAK:DHKP/C sempatizanı olan ve yasadışı eylemlere katıldı.ENDER BEYAZYILDIRIM:PKK ile ilişkili yapılan eylem ve etkinliklere katıldı.ARİF YAŞLAK: 1998 yılında HADEP içinde faaliyet gösterdi.SERKAN BAŞTÜRK:MLKP eylemlerine katılan bir kişi.Belediyenin araçlarınıterör örgütü PKK/YPG'li teröristincenazesine tahsis etmesiyle anılıyor.Karalar, 2016'da Suriye'deöldürülen YPG/PKK'lı kadın teröristFatma Eylem Ataş'ın cenazesi içinbelediye cenaze aracı tahsis etmesiylegündeme gelmiş, bu destekkamuoyunca tepkilere nedenolmuştu. Yine Karalar'ın talimatıyla,Ankara'da 10 Ekim 2015günü yaşanan bombalı saldırıdahayatını kaybeden, 102 kişidenDilan Sarıkaya ile Erhan Avcı'nıncenazeleri için belediyenin cenazearaçları tahsis edilmişti.Başkanlığını yaptığı dönemdeEğitim-Sen GenelMerkezi'nde teröristleritedavi ettirmekle tanınıyor.Karaca'nın meclisüyeliği listesindekiHDP'li Şükrü Bayav,PKK'nın sokak gösterilerini organizeettti. Eser Çapar ise Adana'dakiGezi kalkışmasında aktif rol aldı.Memuriyetten atıldı.Öcalan hayranı. PKK'lı birteröristin taziyesine katıldığı için detaziye çadırında gözaltına alınmıştı.Kardeşi Abdülhadi Karaağaç isePKK'nın dağ kadrosunda yer alıyor.Örgütte komutan düzeyinde faaliyetgösteren Abdülhadi Karaağaç, İçişleriBakanlığı'nın gri listesinde aranıyor.SYKP üyesi.İlhan'ın HDP'nin kentte düzenlediğieylemlerde aktif olarak yer aldığı,Öcalan sempatizanı.