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  • 09.04.2019 19:16
  • Son Güncelleme: 09.04.2019 19:16

’nin kentinde ilan edildi

’nin kentinde salgını nedeniyle zorunlu aşı olunmasını içeren bir ilan edildiği belirtildi.

Kırmızı alarm! Acil durum ilan edildi

şehri Belediye Başkanı Bill de Blasio, vakalarında tekrar yaşanan artış nedeniyle zorunlu aşı yapılmasını kapsayan halk sağlığı u ilan edildiğini duyurdu.

Blasio, kızamık vakalarının tespit edildiği bölgelerde yaşayanlara 6 aydan büyük çocukla da dahil olmak üzere virüs riskine karşı aşı olma zorunluluğu getirildiğini belirtti. Aşı olmayanlara ise bin dolar ceza kesileceği ifade edildi.

Salgının New York'un Brooklyn semtinde bulunan Williamsburg Mahallesi'nde patlak verdiği, Eylül 2018'den bu yana bölgede 250 kişinin kızamık olduğu öğrenildi.

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