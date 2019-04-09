Bugünkü
Takvim
  • Güncel
  • 09.04.2019 20:00
  • Son Güncelleme: 09.04.2019 20:09

destekçisi 'den alçak paylaşım

15 Temmuz darbe girişimi öncesi ve sonrası ’ye ve Başkan ’a yönelik skandal sözleriyle tanınan 'dan alçak bir paylaşım daha geldi.

FETÖ destekçisi Michael Rubin'den alçak paylaşım

destekçisi, eski yetkilisi Neo-Con yazar , 31 Mart leriyle ilgili skandal bir paylaşımda bulundu.

Rubin, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Başkan Erdoğan hakkında alçak sözler sarf etti.

Bununla da kalmayan FETÖ destekçisi Rubin yine sokakları adres göstererek ikinci bir Gezi kalkışması için adeta yol gösterdi.

İşte Rubin'in o skandal paylaşımı:

"Merak ediyorum, eğer Erdoğan seçimini çalarsa ve protestolar başlarsa, SADAT kalabalıklara ateş açarak masum insanları öldürüp daha önce olduğu gibi suçu Erdoğan'ın düşmanlarına mı atacak acaba."

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

HaberlerGüncel HaberleriFETÖ destekçisi Michael Rubin'den alçak paylaşım
Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri