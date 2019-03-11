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  • Son Güncelleme: 12.03.2019 01:34

'den şehrin çöp sorununa bomba bahane!

'nin aday gösterdiği, İYİ Parti ve 'nin de desteklediği adayı , kentin bir çöp sorunu olduğunu itiraf ederek, inanılmaz bir bahane öne sürdü. Soyer'e göre, İzmir fazla büyüdüğü için çöpler birikiyor ve çöplerin temizlenmesi aslında mümkün.


-İYİ Parti ittifakının Büyükşehir'e aday gösterdiği ve 'nin de destekleyeceğini açıkladığı canlı yayında soruları yanıtladı.

ÇÖP İTİRAFI: OLMAZ MI, DOĞRU AMA ÇÖPÜN SEBEBİ İZMİR'İN HIZLI BÜYÜMESİ
Sunucunun "İzmir'in bir katı atık, bir çöp sorunu yok mu, bunlar neden yıllardır çözülmedi" sorusuna "olmaz mı, doğru" cevabını veren Soyer, çöp sorununa kentin büyümesinin sebep olduğunu söyleyerek şaşırttı.

"İZMİR HALKI EN ÇOK ULAŞIM VE ÇÖPTEN ŞİKAYETÇİ"
Soyer İzmir halkına bir anketle problemleri sorduklarını, kentin en büyük birinci sorununun ulaşım, ikinci sorununun ise çöp sorunu olduğunu ifade etti.

ÇÖPLERİ TEMİZLER TEMİZLEMEZ İZMİR'İ DÜNYA KENTİ YAPACAKLAR
Ulaşım ve çöp sorununu çözdükten sonraki hedefini açıklayan Tunç Soyer, bu hedefi şöyle açıkladı:

"Bütün bunların çözümü mümkün. Ama asıl mesele İzmir'in bir dünya kenti olmasına doğru izleyeceğimiz yol haritasını yürütmek olacak."


EN SAĞLAM ALTYAPI İZMİR'DEYMİŞ
Öte yandan, 'nin en sağlam altyapı düzenlemelerinin de İzmir'de yapıldığını iddia eden Soyer, her yağmurda sokakların sularla dolduğunu, kentte hayatın felç olduğunu unuttu.

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