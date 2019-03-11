

CHP-İYİ Parti ittifakının İzmir Büyükşehir'e aday gösterdiği ve HDP'nin de destekleyeceğini açıkladığı Tunç Soyer canlı yayında soruları yanıtladı.

ÇÖP İTİRAFI: OLMAZ MI, DOĞRU AMA ÇÖPÜN SEBEBİ İZMİR'İN HIZLI BÜYÜMESİ

Sunucunun "İzmir'in bir katı atık, bir çöp sorunu yok mu, bunlar neden yıllardır çözülmedi" sorusuna "olmaz mı, doğru" cevabını veren Soyer, çöp sorununa kentin büyümesinin sebep olduğunu söyleyerek şaşırttı.

"İZMİR HALKI EN ÇOK ULAŞIM VE ÇÖPTEN ŞİKAYETÇİ"

Soyer İzmir halkına bir anketle problemleri sorduklarını, kentin en büyük birinci sorununun ulaşım, ikinci sorununun ise çöp sorunu olduğunu ifade etti.





ÇÖPLERİ TEMİZLER TEMİZLEMEZ İZMİR'İ DÜNYA KENTİ YAPACAKLAR

Ulaşım ve çöp sorununu çözdükten sonraki hedefini açıklayan Tunç Soyer, bu hedefi şöyle açıkladı:

"Bütün bunların çözümü mümkün. Ama asıl mesele İzmir'in bir dünya kenti olmasına doğru izleyeceğimiz yol haritasını yürütmek olacak."





EN SAĞLAM ALTYAPI İZMİR'DEYMİŞ

Öte yandan, Türkiye'nin en sağlam altyapı düzenlemelerinin de İzmir'de yapıldığını iddia eden Soyer, her yağmurda sokakların sularla dolduğunu, kentte hayatın felç olduğunu unuttu.