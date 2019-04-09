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  • 09.04.2019 12:14
  • Son Güncelleme: 09.04.2019 13:42

'den 'nin Büyükçekmece iddiasına yalanlama

Son dakika haberine göre temsilcisi Recep Özel, 'nin "AK Parti YSK'ya yaptığı Büyükçekmece itirazını geri çekti" iddiasını yalanladı. Özel, "Büyükçekmece başvurumuzu geri çekmedik." dedi.

Cumhuriyet Halk Partisi Sözcüsü Faik Öztrak iddialarını Temsilcisi Recep Özel yalanladı. Takvim değişti diyen YSK Temsilcisi Özel, Büyükçekmece'de bir geri çekme söz konusu olamadığını söyledi.

ORGANİZE BİR İŞ
Faik Öztrak bunu hangi bilgiye dayanarak açıklıyor anlamak mümkün değil diyen Özel, Büyükçekmece için hatta ilave dosyamız olacak dedi. Kamuoyunu yanıltma derdindeler diyen Özel, doğru olsunlar, dürüst olsunlar dedi. 'nin kendi temsilcilerine sorması halinde doğruyu öğrenebileceğini söyleyen Özel, ortaya hiç olmayan bir olayın atılğını söyledi.

Büyükçekmece'de çok ciddi iddialar var diyen Özel, Büyükçekmece'de müteahitlere baskı kurulup olmayan bir binaya hayali seçmen taşınmasının organize bir iş olduğunu söyledi.

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