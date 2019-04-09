Cumhuriyet Halk Partisi Sözcüsü Faik Öztrak iddialarını AK Parti YSK Temsilcisi Recep Özel yalanladı. Takvim değişti diyen YSK Temsilcisi Özel, Büyükçekmece'de bir geri çekme söz konusu olamadığını söyledi.

ORGANİZE BİR İŞ

Faik Öztrak bunu hangi bilgiye dayanarak açıklıyor anlamak mümkün değil diyen Özel, Büyükçekmece için hatta ilave dosyamız olacak dedi. Kamuoyunu yanıltma derdindeler diyen Özel, doğru olsunlar, dürüst olsunlar dedi. CHP'nin kendi temsilcilerine sorması halinde doğruyu öğrenebileceğini söyleyen Özel, ortaya hiç olmayan bir olayın atılğını söyledi.

Büyükçekmece'de çok ciddi iddialar var diyen Özel, Büyükçekmece'de müteahitlere baskı kurulup olmayan bir binaya hayali seçmen taşınmasının organize bir iş olduğunu söyledi.