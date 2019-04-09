Büyükçekmece'ye seçim öncesi 11 bin 186 kişinin ikamet kaydının taşındığı iddiaları üzerine söz konusu adreslerde inceleme yapılıyor. Alınan bilgiye göre, ilçede seçmenlerin ikamet kayıtlarının taşındığına yönelik iddialar üzerine çalışma başlatıldı. Büyükçekmece İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde toplanan polis ekipleri, belirlenen adreslere giderek tespitler yapıyor.

POLİS KONTROL YAPIYOR

Seçmenlerin taşındığı iddia edilen adreslerde inceleme yapan polis ekipleri, kayıtlı görülen kişilerin burada oturup oturmadıklarını kontrol ediyor.

Öte yandan söz konusu incelemeye ilişkin herhangi bir operasyon düzenlenmediği ve gözaltı işlemi uygulanmadığı öğrenildi.

AK PARTİ DUYURMUŞTU

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, Büyükçekmece'ye il ve ilçe dışından taşınan kişilerin ikamet adresi olarak anaokulu, TIR garajı, boş arsalar, inşaatların gösterildiğini söylemişti.

Konut olmayan yerlerin adres olarak gösterildiğini söyleyen Yavuz, "11 bin 186 kişinin ikamet kaydının Büyükçekmece'ye getirildiğini tespit etmiş bulunmaktayız. Şimdi soruyorum. Bir kişinin başkalarından yardım almadan bütün bunları yapması mümkün mü? Bu işte bir şey demeyelim de ne diyelim, bu işin peşine düşmeyelim de ne yapalım, biz bunları ortaya çıkarmak için gece gündüz çalışmayalım da ne yapalım?" ifadelerini kullanmıştı.

BOŞ DAİRELER GÖRÜNTÜLENMİŞTİ

Yerel seçimleri öncesi Büyükçekmece'de seçmen kaydı bulunan boş daireler görüntülenmişti. Büyükçekmece'de genel seçim ve referandumlarda yüzde 6 olan seçmen artış sayısının yerel seçimlerde yüzde 17.5'lere çıkması üzerinde başlatılan incelemede son bir yıl içinde 12 binden fazla kişinin seçmen olarak kaydedildiği tespit edilmişti. Yapımı devam eden inşaatlara yüzlerce seçmen kayıtlı olduğu ortaya çıkarılmıştı. Seçimden 1 ay önce, 80 kişinin kaydolduğu Fatih Mahallesi'ndeki Batıkent Sitesi, 100 kişinin kaydolduğu Pınartepe Mahallesi'ndeki Yalıkent Sitesi ile 120 kişinin kaydolduğu Ayışığı Sokak'taki boş siteler böyle görüntülenmişti.

YSK BUGÜN KARAR VERECEK

YSK, AK Parti'nin Istanbul'da 38 ilçede tüm oyların yeniden sayılması, talebine ilişkin yaptığı toplantı sonucunda 21 ilçedeki toplam 51 sandıkta tüm oyların yeniden sayılmasına karar verdi. Kurul, 10 ilçede ise oyların yeniden sayılması talebini reddetti. Kurul, AK Parti'nin 38 ilçe için yaptığı talebin 31'ni karara bağlamış oldu. YSK, kalan 7 ilçe ile Büyükçekmece'de seçimlerin yenilenmesi talebini de bugün(09.04.2019) karara bağlayacak.