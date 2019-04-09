MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, TBMM Başkanı Mustafa Şentop'u makamında ziyaret edecek.
MHP'den yapılan yazılı açıklamada, Genel Başkan Bahçeli'nin saat 14.00'te, TBMM Başkanı Şentop'a 'hayırlı olsun' ziyaretinde bulunacağı kaydedildi.
Devlet Bahçeli'den TBMM Başkanı Mustafa Şentop'a ziyaret
Son dakika haberine göre MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, bugün saat 14.00'te TBMM Başkanı Mustafa Şentop'u ziyaret edecek.
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, TBMM Başkanı Mustafa Şentop'u makamında ziyaret edecek.
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