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  • Son Güncelleme: 09.04.2019 12:12

'den Başkanı 'a ziyaret

Son dakika haberine göre Genel Başkanı , bugün saat 14.00'te Başkanı 'u ziyaret edecek.

Bahçeli'den Meclis'te sürpriz ziyaret

Genel Başkanı , Başkanı 'u makamında ziyaret edecek.
MHP'den yapılan yazılı açıklamada, Genel Başkan Bahçeli'nin saat 14.00'te, TBMM Başkanı Şentop'a 'hayırlı olsun' ziyaretinde bulunacağı kaydedildi.

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