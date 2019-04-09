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Büyükçekmece'de usulsüzlük nasıl yapıldı? İşte usulsüzlüğü anlatan grafikler...

Büyükçekmece İlçe Nüfus Müdürlüğü'nde 31 Mart 2019 tarihinde yapılan Mahalli İdareler Seçimlerini etkilemek amacıyla usulsüz seçmen kaydı yapıldı. AK Parti'nin seçimin iptali için başvurduğu Büyükçekmece'de, 21 bin seçmenin usulsüz olarak taşındığı, yasak olmasına rağmen Büyükçekmece'ye çevre ilçelerden memurlara görev verildiği ve nüfus müdürlüklerinde organize usulsüzlükler yapıldığı tespit edildi. Peki, bu usulsüz seçmen kaydı nasıl yapıldı? İşte usulsüzlüğü anlatan grafikler...

09.04.2019 00:54 - Son Güncelleme: 09.04.2019 00:56
Büyükçekmece'de usulsüzlük nasıl yapıldı? İşte usulsüzlüğü anlatan grafikler...

31 Mart yerel seçim sonuçlarının açıklanmasının ardından CHP'nin sandık hırsızlığı gün yüzüne çıktı.

Büyükçekmece'de usulsüzlük nasıl yapıldı? İşte usulsüzlüğü anlatan grafikler...

İstanbul'un birçok ilçesinde AK Parti adayı Binali Yıldırım'ın binlerce oyunu CHP adayı Ekrem İmamoğlu'na yazan CHP'nin seçim öncesi organize olarak sandıklarda örgütlendiği ortaya çıktı.

Büyükçekmece'de usulsüzlük nasıl yapıldı? İşte usulsüzlüğü anlatan grafikler...

Büyükçekmece İlçe Nüfus Müdürlüğü'nde 31 Mart 2019 tarihinde yapılan Mahalli İdareler Seçimlerini etkilemek amacıyla usulsüz seçmen kaydı yapıldı.

Büyükçekmece'de usulsüzlük nasıl yapıldı? İşte usulsüzlüğü anlatan grafikler...

Peki, bu usulsüz seçmen kaydı nasıl yapıldı?

Büyükçekmece'de usulsüzlük nasıl yapıldı? İşte usulsüzlüğü anlatan grafikler...

İşte usulsüzlüğü anlatan grafikler...

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