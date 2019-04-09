Büyükçekmece'de organize usulsüzlükler tespit edildi

İstanbul Büyükçekmece'de, 7 bin seçmenin usulsüz taşındığı iddiasıyla başlatılan soruşturma sürerken, yapılan araştırmada deliller bir bir ortaya çıkmaya başladı. İstanbul'un birçok ilçesinde "kaydırma" ve "hata" adı altında binlerce AK Partili seçmenin oyu yok sayılırken, Büyükçekmece'de seçimlerden önce örgütlenip sandığa hile karıştırıldığı ortaya çıktı.
BÜYÜKÇEKMECE KARARI BUGÜN
AK PARTI YSK Temsilcisi Recep Özel, kritik toplantı sonrası dün gece geç saatlerde açıklama yaptı. Özel, " Büyükçekmece'ye ilişkin karar yarına (bugüne) ertelendi. İstanbul'da 21 ilçede 51 sandıkta oyların yeniden sayılması kararı çıktı. 31 ilçede yeniden sayım kararı ise kısmen reddedildi. Biraz önceki rakam 14 bin'e geriledi. Yüzde 6'sını saydık 14 bine düştü. Biz tamamının sayılmasını talep ettik, CHP korktu. Niye, fark kapanıyordu. Bu sürecin bittiği anlamına gelmiyor.
AK Parti'nin Büyükçekmece'de seçimin iptal edilmesi için 3 iddiası var. 21 bin seçmen, usulsüz yollarla taşındı. Kayıtlara göre boş binalarda 11 ailenin ikamet ettiği ortaya çıktı. Çevre ilçelerden memurlara görev verildiği ve nüfus müdürlüklerinde organize usulsüzlükler yapıldığı tespit edildi. AK Parti, tüm bu delilleri dosyaya koyarak bu ilçedeki seçimin iptali için YSK'ya gitti.
BÜYÜKÇEKMECE KARARI BUGÜN
AK PARTI YSK Temsilcisi Recep Özel, kritik toplantı sonrası dün gece geç saatlerde açıklama yaptı. Özel, " Büyükçekmece'ye ilişkin karar yarına (bugüne) ertelendi. İstanbul'da 21 ilçede 51 sandıkta oyların yeniden sayılması kararı çıktı. 31 ilçede yeniden sayım kararı ise kısmen reddedildi. Biraz önceki rakam 14 bin'e geriledi. Yüzde 6'sını saydık 14 bine düştü. Biz tamamının sayılmasını talep ettik, CHP korktu. Niye, fark kapanıyordu. Bu sürecin bittiği anlamına gelmiyor.
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