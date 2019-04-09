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  • Son Güncelleme: 09.04.2019 10:55

Son dakika: Başkanı 'den Büyükçekmece'deki sahte seçmenlerle ilgili açıklama

Başkanı gazetecilere açıklamalarda bulundu. Büyükçekmece'de devam eden sahte seçmen operasyonları ile ilgili de konuşan Güven, "Büyükçekmece ile ilgili dosyaların içeriği hakkında bilgi veremem." dedi.

Başkanı , seçim süreciyle ilgili açıklama yaptı.

Sadi Güven şunları söyledi:
''Seçimler bittikten sonra daha önceki açıklamalarımda belirttiğim gibi yargısal süreç devam ediyor. YSK'nın toplantılarına, kurula temsilci verme hakkına sahip 5 siyasi parti temsilcisi de katılıyor. Bunların ikisi de milletvekili. Bizim önümüze gelen tüm dilekçeleri, talepleri, itirazları tek tek incelemek suretiyle karşılıyoruz.

Dosyaların içeriğiyle ilgili bilgi verecek değilim. Bunu siyasi parti temsilcilerinden öğrenebilirsiniz.

Bu konuda diyeceklerim bu kadar. Ancak bir şey daha eklemek istiyorum. Bu hafta polis haftası… Seçim güvenliğiyle ilgili fedakarca gayret eden polislerimizi kutluyorum.''

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