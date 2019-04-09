YSK Başkanı Sadi Güven, seçim süreciyle ilgili açıklama yaptı.

Sadi Güven şunları söyledi:

''Seçimler bittikten sonra daha önceki açıklamalarımda belirttiğim gibi yargısal süreç devam ediyor. YSK'nın toplantılarına, kurula temsilci verme hakkına sahip 5 siyasi parti temsilcisi de katılıyor. Bunların ikisi de milletvekili. Bizim önümüze gelen tüm dilekçeleri, talepleri, itirazları tek tek incelemek suretiyle karşılıyoruz.

Dosyaların içeriğiyle ilgili bilgi verecek değilim. Bunu siyasi parti temsilcilerinden öğrenebilirsiniz.

Bu konuda diyeceklerim bu kadar. Ancak bir şey daha eklemek istiyorum. Bu hafta polis haftası… Seçim güvenliğiyle ilgili fedakarca gayret eden polislerimizi kutluyorum.''