AK Parti İstanbul İl Başkanlığı Büyükçekmece'deki seçimin yenilenmesi için YSK'ya 130. Madde gereğince olağanüstü müracaatta bulundu. Ayrıntılar gelecek... AK Parti'den CHP'nin Büyükçekmece iddiasına yalanlama Son dakika: AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz: İstanbul'da seçimlerin yenilenmesini istiyoruz Büyükçekmece'deki seçim yolsuzluğunda flaş gelişme: Telefonun şifresini vermiyor İstanbul'da yerel seçimlerdeki usulsüzlükler tek tek gün yüzüne çıkıyor Büyükçekmece'de organize usulsüzlükler tespit edildi Son dakika: Büyükçekmece'de 11 bin 186 kişinin ikamet kaydının taşındığı iddiasına operasyon! Detaylar ortaya çıktı! İşte CHP'nin Büyükçekmece'deki organize sandık vurgunu! Büyükçekmece'de usulsüzlük nasıl yapıldı? İşte usulsüzlüğü anlatan grafikler... İşte belgelerle 31 Mart yerel seçimlerinde Büyükçekmece'de yapılan usulsüzlük
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