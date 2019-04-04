İstanbul'u kim kazandı? İşte en son oy farkı

Dün akşam saat 18.45 itibarıyla CHP verilerine göre; 3 Nisan 2019 18.45 itibarıyla yapılan itirazların ardından eklenen sonuçlarla; Ekrem İmamoğlu 4 milyon 170 bin 939 oyla, yüzde 48,80, Binali Yıldırım: 4 milyon 150 bin 899 oyla yüzde 48,56 oy oranına sahipti.

AK PARTİ'DEN OY SAYIMI AÇIKLAMASI



AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yavuz, "1 Nisan'dan itibaren 530 sandıktaki güncelleme sonucu AK Parti lehine düzeltilen oy sayısı 11 bin 109'dur." dedi. AK Parti Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, partisinin İstanbul İl Başkanlığında açıklamalarda bulundu. Yavuz, "1 Nisan'dan itibaren 530 sandıktaki güncelleme sonucu AK Parti lehine düzeltilen oy sayısı 11 bin 109'dur." dedi. 5 bin 857 sandıkta geçersiz oyların sayıldığını belirten Yavuz, "Bunun bin 641 adetinin AK Parti lehine olduğu anlaşıldı." şeklinde konuştu.

İSTANBUL SEÇİM SONUÇLARI EN SON SON DURUM

Saat 22.00 sularında gelen bilgilere göre, oyların yeniden sayılması sonrası Ekrem İmamoğlu 4 milyon 171 bin 87 oy alırken, Binali Yıldırım 4 milyon 151 bin 448 oy alıyor. Aradaki fark 19 bin 639'a düştü. Ekrem İmamoğlu yüzde 48,79, Binali Yıldırım ise yüzde 48,55 oy oranına sahip. Bugün sayım devam edecek.

İSTANBUL'DA OY FARKI KAÇA DÜŞTÜ?

Türkiye genelinde yapılan 31 Mart 2019 yerel seçimleri bu pazar gerçekleştirildi.

Seçimin sona ermesinin ardından gözler seçim sonuçlarına çevrildi.

İstanbul'da oy sayımının tamamlanmasının ardından oy cetvelleri, sandık tutanakları ve YSK sistemindeki veriler arasındaki uyuşmazlık üzerine birçok ilde seçim sonuçlarına itiraz edildi.

Binali Yıldırım ile Ekrem İmamoğlu arasındaki oy farkının çok az olması, vatandaşların tekrar sayım ile ilgili son dakika haberlerine daha yoğun ilgi göstermesine neden oldu. Yanıt aranan soru ise; "İstanbul'da oy farkı kaça düştü?" ve "Ekrem İmamoğlu ve Binali Yıldırım arasındaki oy farkı ne kadar oldu?"

İSTANBUL'DA RESMİ SONUÇ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

31 Mart seçimlerini kazanan adayların 13 Nisan'da YSK tarafından açıklanması bekleniyor.

AK PARTİ: BİNALİ YILDIRIM ÖNE GEÇMEK ÜZERE

İstanbul'da maddi hatalarla ilgili düzeltmeler ve geçersiz oyların yeniden sayılması sürerken AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ'dan önemli bir açıklama geldi. Dağ, makasın daraldığını, Binali Yıldırım'ın artıya geçmesine çok az kaldığını duyurdu.

YSK BAŞKANI AÇIKLAMA YAPTI

İstanbul'daki seçim sonuçları henüz netleşmedi. Kimi ilçelerde oyların tamamı çalınırken, İstanbul'un büyük çoğunluğunda geçersiz oyların tamamının sayımı sürüyor. Süreçle ilgili bilgi veren YSK Başkanı Güven,"Süreç devam ediyor. Olağanüstü bir durum olursa açıklama yaparım"dedi.

CHP PANİKLEDİ: SAYIMIN DURDURULMASININ İSTİYOR

CHP, oyların yeniden sayılması yönünde verilen karara itiraz etti. CHP İstanbul İl Hukuk Sorumlusu Avukat Doğuşcan Aydın Aygün sadece muhalefet şerhi olan geçersiz oyların sayılması gerektiğini söyleyerek, "Ancak şu an muhalefet şerhi olsun olmasın hepsi sayılıyor" dedi. Aygün İstanbul İl Seçim Kurulu'na verdiği dilekçede bazı ilçelerdeki geçersiz oyların, bazı ilçelerde ise oyların tamamımın sayılmasına tedbir kararı koyulmasını istedi..

Oylar yeniden sayıldıkça İmamoğlu'yla Yıldırım arasındaki fark eriyor

AK Parti'nin itirazları üzerine başlayan süreç sonrası, İstanbul'da Ekrem İmamoğlu ile Binali Yıldırım arasındaki fark erimeye başladı. Dün sadece Beykoz, Bağcılar ve Arnavutköy'de 5 bin 774 oy Binali Yıldırım'a yazıldı.

BAĞCILAR: Sancaktepe Mahallesi'ndeki 1212 No'lu sandıkta Yıldırım 131 oy aldı. Ancak tutanağa 1 yazıldı. Yıldırım'ın aldığı 131 oy İmamoğlu'na yazıldı.

SULTANBEYLİ: Adil Mahallesi'nde 2004 No'lu sandıkta Yıldırım'ın aldığı 201 oy tutanağa 1 olarak yazıldı. Yıldırım'ın 201 oyu İmamoğlu'na yazılırken, İmamoğlu'nun 73 oyu Vatan Partisi adayına yazıldı. Yıldırım'a ise Demokrat Parti adayının 1 oyu yazılarak sonuçlar manipüle edildi. Seçim sandık tutanağında, İmamoğlu'na 328 oyun fazladan yazıldığı belgelendi. İlçedeki 1070, 1229 ve 2194 No'lu sandıklarda da hatalar tespit edildi. 2194'te Yıldırım'a yazılması gereken 216 oy Vatan Partisi'ne gitti. 1229'da İmamoğlu'na yazılması gereken 67 oy Yıldırım'a, Yıldırım'ın 188 oyu Demokrat Parti adayına yazıldı. 1070'te ise İmamoğlu'na 187 oy çıktı, Yıldırım'a hiç oy yazılmadı.

SULTANGAZİ: 1378 No'lu sandıkta Yıldırım'a yazılan 208 oy, oy birleştirme tutanağında İmamoğlu'na yazıldı. İmamoğlu'nun 47 oyu Vatan Partisi Adayı Mustafa İlker Yücel'e yazıldı. İmamoğlu, sadece bu sandıkta 369 fazla oy almış oldu.

BEYKOZ: 1452 No'lu sandığın seçim sandık tutanağında 161 oy Yıldırım'a yazılırken, oy birleştirme tutanağında 161 oyun İmamoğlu'na yazıldığı tespit edildi. İmamoğlu'nun 100 oyu Vatan Partisi adayı Yücel'e, Yıldırım'ın 161 oyu İmamoğlu'na, Türkiye Komünist Partisi İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Zehra Güner Karaoğlu'nun 1 oyu Yıldırım'a kaydırılmış.

KÜÇÜKÇEKMECE: 2325 No'lu sandık tutanağında; Yıldırım'ın 117, İmamoğlu'nun 164, Bağımsız Türkiye Partisi adayının5, Türkiye Komünist Partisi adayının 1 oy aldığı görülüyor. CHP'nin Sandık Takip Sistemi'ne girildiğinde, İmamoğlu'nun aldığı oyun, tutanakta Yıldırım'a yazılan 117 olduğu, Yıldırım'ın ise hiç oy alamadığı görülüyor. İmamoğlu'nun 164 oyu bir üstünde yer alan Vatan Partisi adayına, Yıldırım'ın 117 oyu İmamoğlu'na, Demokrat Parti adayının sıfır oyu ise Yıldırım'a yazılıyor..

İTİRAZLARIN REDDEDİLDİĞİ YERLER

İYİ Parti'nin Uşak merkez ilçede seçim sonuçlarına yaptıkları itiraz reddedildi. Uşak merkezde belediye başkanlığını AK Parti adayı Mehmet Çakın'ın kazandığı duyurulmuştu.

İYİ Parti ve CHP'nin, Ankara'nın Beypazarı ilçesindeki sonuçları için yaptığı itirazı kabul edilmedi.

Kırşehir İl Seçim Kurulu, MHP'nin Mucur ilçesinde seçim sonuçlarına yaptığı itirazı reddetti. Mucur'da kesin olmayan sonuçlara göre, AK Parti adayı Atılgan Yılmaz 4 bin 75 oy, MHP adayı Hasan Hüseyin Köşker ise 4 bin 21 oy almıştı.

Eskişehir Çifteler ilçesinde de kesin olmayan sonuçlara göre 4 bin 758 oy alan Cumhur İttifakı'nın MHP'li adayı Kadir Bıyık, 4 bin 750 oy alan rakibi Millet İttifakı'nın CHP'li adayı Zehra Konakçı'dan 8 oy farkla seçimi kazanmıştı. CHP İlçe Başkanlığının İlçe Seçim Kuruluna yaptığı itiraz reddedildi.

İzmir'in Bergama ilçesinde CHP'nin ilçe belediye başkanlığı seçiminde 198 sandıktaki geçersiz oyların, geçersizlik sebeplerinin yeterli olmadığı iddiasıyla yaptığı itirazı değerlendiren İlçe Seçim Kurulu, sonuç tutanaklarını inceleyerek CHP'nin itirazının somut gerekçeye dayanmadığı gerekçesiyle reddetti.

Adana'nın İmamoğlu ilçesinde CHP adayı Kasım Karaköse'nin MHP adayı Gazi Adamhasan'a karşı 417 farkla seçimi kazanmasının ardından MHP'nin yaptığı itiraz İlçe Seçim Kuruluna tarafından reddedildi.

CHP adayı Kadir Aydar'ın 3 bin 607 oy farkla belediye başkanı seçildiği Adana'nın Ceyhan ilçesinde de AK Parti'nin yaptığı itiraz İlçe Seçim Kurulu tarafından kabul edilmedi.

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde de İYİ Parti'nin ilçedeki tüm sandıklarda geçersiz oyların yeniden sayılması talebini İlçe Seçim Kurulu kabul etmedi. Dörtyol ilçesinde kesin olmayan sonuçlara göre, MHP adayı Fadıl Keskin 32 bin 306, İYİ Parti adayı Metehan Duduoğlu ise 31 bin 459 oy alırken, geçersiz oy sayısı da 3 bin 43 oldu.

Mersin'in Bozyazı ilçesinde de MHP adayı Mustafa Çetinkaya'nın 65 oy farkla kazandığı seçimlere İYİ Parti tarafından İlçe Seçim Kuruluna yapılan itiraz kabul edilmedi.

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde HDP'nin, Siverek ilçesinde CHP'nin, Adıyaman'ın Kahta ve Sincik ilçeleri ile Bölükyayla beldesinde AK Parti'nin, Malatya'nın Akçadağ ilçesinde CHP'nin, Darende ilçesinde BBP'nin yerel seçim sonuçlarına yaptığı itirazlar da reddedildi.