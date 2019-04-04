İstanbul'da sadece beş sandıkta Ekrem İmamoğlu’na 1.121 oy fazladan yazıldı

BEŞ SANDIKTA BİN 121 OY EKREM İMAMOĞLU'NA FAZLADAN YAZILDI

Sadece beş sandıkta Ekrem İmamoğlu'na bin 121 oy fazladan yazıldığı tespit edildi. Bağcılar Sancaktepe Mahallesi'ndeki 1212 No'lu sandıkta 132; Sultanbeyli Adil Mahallesi'nde 2004 No'lu sandıkta 328; Sultangazi ilçesi 1378 No'lu sandıkta 369 ve Beykoz 1452 No'lu sandıkta 222 ve Küçükçekmece 2325 No'lu seçim sandıkta 70 oy Ekrem İmamoğlu'na fazladan yazıldı.