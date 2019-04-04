İstanbul'da sadece beş sandıkta Ekrem İmamoğlu’na 1.121 oy fazladan yazıldı
Sadece beş sandıkta CHP-HDP-İYİ Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu'na bin 121 oy fazladan yazıldığı tespit edildi. Bağcılar Sancaktepe Mahallesi'ndeki 1212 No'lu sandıkta 132; Sultanbeyli Adil Mahallesi'nde 2004 No'lu sandıkta 328; Sultangazi ilçesi 1378 No'lu sandıkta 369 ve Beykoz 1452 No'lu sandıkta 222 ve Küçükçekmece 2325 No'lu seçim sandıkta 70 oy Ekrem İmamoğlu'na fazladan yazıldı.
31 Mart Yerel Seçimleri'nde oy sayımında büyük usulsüzlükleri deşifre etmeye devam ediyoruz.
Cumhur İttifakı'nın AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım'ın oyları düşük gösterilirken, birçok sandıkta Binali Yıldırım'ın oylarının CHP-HDP-İYİ Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu'na kaydırıldığı açıkça görülüyor.
BEŞ SANDIKTA BİN 121 OY EKREM İMAMOĞLU'NA FAZLADAN YAZILDI
Sadece beş sandıkta Ekrem İmamoğlu'na bin 121 oy fazladan yazıldığı tespit edildi. Bağcılar Sancaktepe Mahallesi'ndeki 1212 No'lu sandıkta 132; Sultanbeyli Adil Mahallesi'nde 2004 No'lu sandıkta 328; Sultangazi ilçesi 1378 No'lu sandıkta 369 ve Beykoz 1452 No'lu sandıkta 222 ve Küçükçekmece 2325 No'lu seçim sandıkta 70 oy Ekrem İmamoğlu'na fazladan yazıldı.
BİNALİ YILDIRIM 131 OY ALDI, TUTANAĞA 1 OY YAZILDI
BAĞCILAR: Sancaktepe Mahallesi'ndeki 1212 No'lu sandıkta Binali Yıldırım'ın 131 oy aldığı, seçim sandık tutanağına 1 oy olarak yazıldığı belirlendi. Yıldırım'ın aldığı 130 oy seçim sandık tutanağına yazılmaması dikkat çekiyor. Binali Yıldırım'ın aldığı 131 oy Ekrem İmamoğlu'na yazıldı.
BİNALİ YILDIRIM 201 OY ALDI, TUTANAĞI 1 OY YAZILDI
SULTANBEYLİ: Adil Mahallesi'nde 2004 No'lu sandıkta Binali Yıldırım'ın 201 oy aldığı, seçim sandık tutanağında ise Binali Yıldırım'ın oyunu 1'e düşürüldüğü ortaya çıkarıldı. Yıldırım'ın aldığı 200 oyun gasp edildiği açıkça görüldü. Seçim sandık tutanağına geçirilen oylarda Ekrem İmamoğlu'nun 73 oyu Vatan Partisi adayına yazılırken, Binali Yıldırım'ın 201 oyu ise Ekrem İmamoğlu'na yazıldı. Binali Yıldırım'a ise Demokrat Parti adayının 1 oyu yazılarak sonuçlar manipüle edildi.