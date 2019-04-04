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  • Son Güncelleme: 04.04.2019 09:45

oy farkı eriyince 'deki kutlamalarını iptal etti

'da oy sayımları kesinleşmeden kendini belediye başkanı ilan eden , 'deki kutlama programını iptal etti. İstanbul'da itiraz edilen ilçelerde oyların yeniden sayılmasıyla birlikte ile Ekrem İmamoğlu arasındaki oy farkı azalmaya devam ediyor.

Oy farkı eriyince İmamoğlu kutlamaları iptal etti

mazbatasını almadan kendini Başkanı ilan eden , 'deki kutlamaya katılmayacak.

'nin İzmir adayı , Twitter hesabından kutlamanın iptal edildiğini duyurdu. Soyer, "Yarın saat 18.00'da Sayın Ekrem İmamoğlu ile yapılması planlanan halk buluşmamız Sayın İmamoğlu'nun 'daki yoğun gündemi nedeniyle ertelenmiştir. Kutlama buluşmamızın tarihi kısa sürede yeniden paylaşılacak. Anlayışınız için çok teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.

İSTANBUL'DA OY FARKI AZALIYOR
AK Parti'nin binlerce oyunun CHP ve diğer partilere kaydırıldığının ortaya çıkmasının ardından birçok ilçede oylar yeniden sayılmaya başladı. Sayımlar sonrası İstanbul'da oy farkının düştüğü ortaya çıkmıştı.



TUNÇ SOYER DE İBB BAŞKANI İFADESİNİ KULLANMIŞTI
Daha seçim süreci devam ederken, oylar yeniden sayılırken Ekrem İmamoğlu kendini İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ilan etmişti. İmamoğlu, Anıtkabir'e giderek oldubitti ile özel defteri de ' Başkanı' sıfatını kullanarak imzalamıştı. Tepkiler sürerken bu kez Tunç Soyer, İmamoğlu'nun İBB Başkanı olarak İzmir'de mitinge katılacağını duyurmuştu. Tunç Soyer gece saatlerinde geri adım attı.

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