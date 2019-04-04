YSK mazbatasını almadan kendini İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ilan eden Ekrem İmamoğlu, İzmir'deki kutlamaya katılmayacak.

CHP'nin İzmir adayı Tunç Soyer, Twitter hesabından kutlamanın iptal edildiğini duyurdu. Soyer, "Yarın saat 18.00'da Sayın Ekrem İmamoğlu ile yapılması planlanan halk buluşmamız Sayın İmamoğlu'nun İstanbul'daki yoğun gündemi nedeniyle ertelenmiştir. Kutlama buluşmamızın tarihi kısa sürede yeniden paylaşılacak. Anlayışınız için çok teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.

İSTANBUL'DA OY FARKI AZALIYOR

AK Parti'nin binlerce oyunun CHP ve diğer partilere kaydırıldığının ortaya çıkmasının ardından birçok ilçede oylar yeniden sayılmaya başladı. Sayımlar sonrası İstanbul'da oy farkının düştüğü ortaya çıkmıştı.







TUNÇ SOYER DE İBB BAŞKANI İFADESİNİ KULLANMIŞTI

Daha seçim süreci devam ederken, oylar yeniden sayılırken Ekrem İmamoğlu kendini İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ilan etmişti. İmamoğlu, Anıtkabir'e giderek oldubitti ile özel defteri de 'İBB Başkanı' sıfatını kullanarak imzalamıştı. Tepkiler sürerken bu kez Tunç Soyer, İmamoğlu'nun İBB Başkanı olarak İzmir'de mitinge katılacağını duyurmuştu. Tunç Soyer gece saatlerinde geri adım attı.