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  • Son Güncelleme: 04.04.2019 09:07

'da hangi ilçelerde oylar yeniden sayılacak? İstanbul yerel sonuçları en son durum -

, 'da 7 ilçede geçersiz oyların yeniden sayımının durdurulması yönündeki İl kararını kaldırdı. Karar doğrultusunda bu oylar yeniden sayılacak. Alınan bilgiye göre, YSK, İstanbul'daki itirazları görüşmek üzere toplandı. Sadi Güven adayların oy sayısını 'nun 4.159.650 'ın 4.131.761 olarak açılamıştı. Peki 2019 YSK İstanbul yerel sonuçları, İstanbul'da kim kazandı, kim önde AK Parti, CHP oy oranları nedir? Peki İstanbul'da son dakika kim kazandı? En son durum nedir? Binali Yıldırım mı, İmamoğlu mu? YSK AA İstanbul seçim sonucu verileri haberimizde.

Yüksek Seçim Kurulu (YSK), 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimlerine ilişkin İstanbul'da 7 ilçede geçersiz oyların yeniden sayımının durdurulması yönündeki İl Seçim Kurulu kararını kaldırdı. YSK ve AA yayınlandığı verilere göre Ekrem İmamoğlu, 4 milyon 170 bin 116 oy alarak Binali Yıldırım'ın önüne geçti. AK Parti tarafından ise itirazlar yapıldı. Peki, İstanbul seçim sonuçlarında son durum nedir? Son olarak İstanbul seçim' Ekrem İmamoğlu mu yoksa Binali Yıldırım'ı kazandı? İstanbul'da hangi ilçelerde oylar yeniden sayılacak? İşte tüm detaylar

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