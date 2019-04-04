Yüksek Seçim Kurulu (YSK), 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimlerine ilişkin İstanbul'da 7 ilçede geçersiz oyların yeniden sayımının durdurulması yönündeki İl Seçim Kurulu kararını kaldırdı. YSK ve AA yayınlandığı verilere göre Ekrem İmamoğlu, 4 milyon 170 bin 116 oy alarak Binali Yıldırım'ın önüne geçti. AK Parti tarafından ise itirazlar yapıldı. Peki, İstanbul seçim sonuçlarında son durum nedir? Son olarak İstanbul seçim' Ekrem İmamoğlu mu yoksa Binali Yıldırım'ı kazandı? İstanbul'da hangi ilçelerde oylar yeniden sayılacak? İşte tüm detaylar