İstanbul son dakika seçim sonuçları oldukça merak ediliyor. İstanbul'da 18 ilçede oylar yeniden sayılıyor. Küçükçekmece, Beyoğlu, Başakşehir, Maltepe, Büyükçekmece, Çekmeköy, Eyüp, Fatih, Silivri, Tuzla, Sarıyer, Ataşehir, Beykoz, Şile, Bayrampaşa ve Ümraniye Çatalca'da ise tüm oyların yeniden sayılması kararı üzerine sayım devam ediyor. Peki 2019 YSK son dakika İstanbul yerel seçim sonuçları, İstanbul'da kim kazandı, kim önde AK Parti, CHP oy oranları nedir? İstanbul'da son dakika kim kazandı? En son durum nedir? Binali Yıldırım mı, Ekrem İmamoğlu mu? İstanbul seçim sonucu verileri haberimizde.

Oylar yeniden sayıldıkça İmamoğlu'yla Yıldırım arasındaki fark eriyor

AK Parti'nin itirazları üzerine başlayan süreç sonrası, İstanbul'da Ekrem İmamoğlu ile Binali Yıldırım arasındaki fark erimeye başladı. Dün sadece Beykoz, Bağcılar ve Arnavutköy'de 5 bin 774 oy Binali Yıldırım'a yazıldı.

BAĞCILAR: Sancaktepe Mahallesi'ndeki 1212 No'lu sandıkta Yıldırım 131 oy aldı. Ancak tutanağa 1 yazıldı. Yıldırım'ın aldığı 131 oy İmamoğlu'na yazıldı.

SULTANBEYLİ: Adil Mahallesi'nde 2004 No'lu sandıkta Yıldırım'ın aldığı 201 oy tutanağa 1 olarak yazıldı. Yıldırım'ın 201 oyu İmamoğlu'na yazılırken, İmamoğlu'nun 73 oyu Vatan Partisi adayına yazıldı. Yıldırım'a ise Demokrat Parti adayının 1 oyu yazılarak sonuçlar manipüle edildi. Seçim sandık tutanağında, İmamoğlu'na 328 oyun fazladan yazıldığı belgelendi. İlçedeki 1070, 1229 ve 2194 No'lu sandıklarda da hatalar tespit edildi. 2194'te Yıldırım'a yazılması gereken 216 oy Vatan Partisi'ne gitti. 1229'da İmamoğlu'na yazılması gereken 67 oy Yıldırım'a, Yıldırım'ın 188 oyu Demokrat Parti adayına yazıldı. 1070'te ise İmamoğlu'na 187 oy çıktı, Yıldırım'a hiç oy yazılmadı.

SULTANGAZİ: 1378 No'lu sandıkta Yıldırım'a yazılan 208 oy, oy birleştirme tutanağında İmamoğlu'na yazıldı. İmamoğlu'nun 47 oyu Vatan Partisi Adayı Mustafa İlker Yücel'e yazıldı. İmamoğlu, sadece bu sandıkta 369 fazla oy almış oldu.

BEYKOZ: 1452 No'lu sandığın seçim sandık tutanağında 161 oy Yıldırım'a yazılırken, oy birleştirme tutanağında 161 oyun İmamoğlu'na yazıldığı tespit edildi. İmamoğlu'nun 100 oyu Vatan Partisi adayı Yücel'e, Yıldırım'ın 161 oyu İmamoğlu'na, Türkiye Komünist Partisi İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Zehra Güner Karaoğlu'nun 1 oyu Yıldırım'a kaydırılmış.

KÜÇÜKÇEKMECE: 2325 No'lu sandık tutanağında; Yıldırım'ın 117, İmamoğlu'nun 164, Bağımsız Türkiye Partisi adayının5, Türkiye Komünist Partisi adayının 1 oy aldığı görülüyor. CHP'nin Sandık Takip Sistemi'ne girildiğinde, İmamoğlu'nun aldığı oyun, tutanakta Yıldırım'a yazılan 117 olduğu, Yıldırım'ın ise hiç oy alamadığı görülüyor. İmamoğlu'nun 164 oyu bir üstünde yer alan Vatan Partisi adayına, Yıldırım'ın 117 oyu İmamoğlu'na, Demokrat Parti adayının sıfır oyu ise Yıldırım'a yazılıyor..

İSTANBUL'DA SEÇİMİ KİM KAZANDI? İŞTE EN SON DURUM...

Saat 14.00 itibariyle fark : 20 bin 689

Ekrem İmamoğlu'nun oyu 4.170.986 %48.80

Binali Yıldırım'ın oyu : 4.150.297 %48.56

Saat 11.50 itibariyle fark 21 bin 465

Ekrem İmamoğlu'nun oyu 4.171.120 %48.80

Binali Yıldırım'ın oyu : 4.149.655 %48.55

Saat 10.30 itibarıyla fark 21 bin 659

Ekrem İmamoğlu'nun oyu 4.171.126 %48.80

Binali Yıldırım'ın oyu : 4.149.667 %48.55

Saat 09.46 itibarıyla sonuçlar

Ekrem İmamoğlu'nun oyu 4.171.141 (%48.80) Binali Yıldırım'ın oyu oyu : 4.149.832 (%48.55)

Fark : 21 bin 309

İlk sonuçlara göre fark ne kadardı?

İlk seçim sonuçlarında YSK verilerine göre aradaki fark 27 bin 889'du. YSK açıklamasına göre adayların aldığı oylar şöyleydi:

-Ekrem İmamoğlu 4 milyon 159 bin 650 oy

-Binali Yıldırım 4 milyon 131 bin 761 oy

Geçersiz oy sayımı yapılan ilçeler

Küçükçekmece, Beyoğlu, Başakşehir, Maltepe, Büyükçekmece, Çekmeköy, Eyüp, Fatih, Silivri, Tuzla, Sarıyer, Ataşehir, Beykoz, Şile, Bayrampaşa ve Ümraniye Çatalca'da ise tüm oyların yeniden sayılması kararı üzerine sayım devam ediyor.