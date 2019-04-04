İstanbul'da seçim sonuçları oldukça merak ediliyor. AK Parti 18 ilçede seçim sonuçlarına itiraz etmişti. Küçükçekmece, Beyoğlu, Başakşehir, Maltepe, Büyükçekmece, Çekmeköy, Eyüp, Fatih, Tuzla, Sarıyer, Ataşehir, Beykoz, Şile, Bayrampaşa ve Ümraniye ilçe seçim kurullarında geçersiz oyların sayımı yapılıyor. İstanbul'da Ekrem İmamoğlu ile Binali Yıldırım arasındaki fark erimeye başladı. Dün sadece Beykoz, Bağcılar ve Arnavutköy'de 5 bin 774 oy Binali Yıldırım'a yazıldı. Peki YSK son dakika İstanbul yerel seçim sonuçları en son durum oy farkı kaç? İstanbul ilçe seçim sonuçları ne oldu? İşte detaylar

AK Parti'den oy sayımı açıklaması



AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yavuz, "1 Nisan'dan itibaren 530 sandıktaki güncelleme sonucu AK Parti lehine düzeltilen oy sayısı 11 bin 109'dur." dedi. AK Parti Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, partisinin İstanbul İl Başkanlığında açıklamalarda bulundu. Yavuz, "1 Nisan'dan itibaren 530 sandıktaki güncelleme sonucu AK Parti lehine düzeltilen oy sayısı 11 bin 109'dur." dedi. 5 bin 857 sandıkta geçersiz oyların sayıldığını belirten Yavuz, "Bunun bin 641 adetinin AK Parti lehine olduğu anlaşıldı." şeklinde konuştu.

İstanbul'da 4 ilçede oy sayımı sona erdi

İstanbul'da, ilçe seçim kurullarına yapılan itirazların ardından Başakşehir, Fatih, Sarıyer ve Esenyurt'taki geçersiz oyların sayımı işlemi tamamlandı.

İstanbul'un 19 ilçesinde sayım kararı alındı. 15 ilçede geçersiz oylar, 3 ilçede ise bütün oyların tekrar sayılmasına karar verildi. Başakşehir, Fatih, Sarıyer ve Esenyurt'ta sayım işlemi tamamlandı

Beykoz'da 550 sandıktaki 5 bin 733 geçersiz oy incelendi ve bazı geçersiz oylar sayıldı. Fatih'te ise 838 sandıktaki 7 bin 618 geçersiz oyun incelenmesi tamamlandı.

4 İLÇEDE TÜM OYLAR SAYILIYOR

Çatalca, Silivri, Kartal ve Maltepe'de 1. Seçim Bölgesinde de tüm oylar yeniden sayılıyor.

Sonuçlar için ilçelerde ıslak imzalı tutanaklar bekleniyor...

İSTANBUL'DA RESMİ SONUÇ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

31 Mart seçimlerini kazanan adayların 13 Nisan'da YSK tarafından açıklanması bekleniyor.

AK PARTİ: BİNALİ YILDIRIM ÖNE GEÇMEK ÜZERE

İstanbul'da maddi hatalarla ilgili düzeltmeler ve geçersiz oyların yeniden sayılması sürerken AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ'dan önemli bir açıklama geldi. Dağ, makasın daraldığını, Binali Yıldırım'ın artıya geçmesine çok az kaldığını duyurdu.

CHP PANİKLEDİ: SAYIMIN DURDURULMASININ İSTİYOR

CHP, oyların yeniden sayılması yönünde verilen karara itiraz etti. CHP İstanbul İl Hukuk Sorumlusu Avukat Doğuşcan Aydın Aygün sadece muhalefet şerhi olan geçersiz oyların sayılması gerektiğini söyleyerek, "Ancak şu an muhalefet şerhi olsun olmasın hepsi sayılıyor" dedi. Aygün İstanbul İl Seçim Kurulu'na verdiği dilekçede bazı ilçelerdeki geçersiz oyların, bazı ilçelerde ise oyların tamamımın sayılmasına tedbir kararı koyulmasını istedi.

Oylar yeniden sayıldıkça İmamoğlu'yla Yıldırım arasındaki fark eriyor

AK Parti'nin itirazları üzerine başlayan süreç sonrası, İstanbul'da Ekrem İmamoğlu ile Binali Yıldırım arasındaki fark erimeye başladı. Dün sadece Beykoz, Bağcılar ve Arnavutköy'de 5 bin 774 oy Binali Yıldırım'a yazıldı.

BAĞCILAR: Sancaktepe Mahallesi'ndeki 1212 No'lu sandıkta Yıldırım 131 oy aldı. Ancak tutanağa 1 yazıldı. Yıldırım'ın aldığı 131 oy İmamoğlu'na yazıldı.

SULTANBEYLİ: Adil Mahallesi'nde 2004 No'lu sandıkta Yıldırım'ın aldığı 201 oy tutanağa 1 olarak yazıldı. Yıldırım'ın 201 oyu İmamoğlu'na yazılırken, İmamoğlu'nun 73 oyu Vatan Partisi adayına yazıldı. Yıldırım'a ise Demokrat Parti adayının 1 oyu yazılarak sonuçlar manipüle edildi. Seçim sandık tutanağında, İmamoğlu'na 328 oyun fazladan yazıldığı belgelendi. İlçedeki 1070, 1229 ve 2194 No'lu sandıklarda da hatalar tespit edildi. 2194'te Yıldırım'a yazılması gereken 216 oy Vatan Partisi'ne gitti. 1229'da İmamoğlu'na yazılması gereken 67 oy Yıldırım'a, Yıldırım'ın 188 oyu Demokrat Parti adayına yazıldı. 1070'te ise İmamoğlu'na 187 oy çıktı, Yıldırım'a hiç oy yazılmadı.

SULTANGAZİ: 1378 No'lu sandıkta Yıldırım'a yazılan 208 oy, oy birleştirme tutanağında İmamoğlu'na yazıldı. İmamoğlu'nun 47 oyu Vatan Partisi Adayı Mustafa İlker Yücel'e yazıldı. İmamoğlu, sadece bu sandıkta 369 fazla oy almış oldu.

BEYKOZ: 1452 No'lu sandığın seçim sandık tutanağında 161 oy Yıldırım'a yazılırken, oy birleştirme tutanağında 161 oyun İmamoğlu'na yazıldığı tespit edildi. İmamoğlu'nun 100 oyu Vatan Partisi adayı Yücel'e, Yıldırım'ın 161 oyu İmamoğlu'na, Türkiye Komünist Partisi İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Zehra Güner Karaoğlu'nun 1 oyu Yıldırım'a kaydırılmış.

KÜÇÜKÇEKMECE: 2325 No'lu sandık tutanağında; Yıldırım'ın 117, İmamoğlu'nun 164, Bağımsız Türkiye Partisi adayının5, Türkiye Komünist Partisi adayının 1 oy aldığı görülüyor. CHP'nin Sandık Takip Sistemi'ne girildiğinde, İmamoğlu'nun aldığı oyun, tutanakta Yıldırım'a yazılan 117 olduğu, Yıldırım'ın ise hiç oy alamadığı görülüyor. İmamoğlu'nun 164 oyu bir üstünde yer alan Vatan Partisi adayına, Yıldırım'ın 117 oyu İmamoğlu'na, Demokrat Parti adayının sıfır oyu ise Yıldırım'a yazılıyor..

YSK Başkanı Güven'den yeni açıklama! İşte İstanbul'da son durum...

YSK Başkanı Sadi Güven, İstanbul'da yapılan itirazlar sonucu yapılan oy sayımına ilişkin açıklama yaparak "Süreç devam ediyor. Olağanüstü bir durum olursa açıklama yaparız." dedi.