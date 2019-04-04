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  • Son Güncelleme: 04.04.2019 11:30

'de oy usulsüzlüğünü örtme çabası! , İmamoğlu'nu parlatma görevini üstlendi

'da bazı illerde yeniden oy sayımı yapılırken , oy usulsüzlüğü örtbas etme çabasına girdi. Oylar sayıldıkça ile arasındaki farkın erimeye başlaması 'de paniğe neden oldu. O panik FOX TV'ye de sıçradı. 'nın kararını beklemeden kendisini Başkanı ilan eden İmamoğlu'nu parlatma görevini üstlenen , 'nin yasal hakkı olan itiraz sonucunu da gayrimeşru gibi göstermeye çalıştı.

'da yaşanan oy usulsüzlüğünün ortaya çıkmasıyla bazı illerde oylar yeniden sayılmaya başlandı. Oyların lehine artması 'de paniğe neden oldu. O panik 'ye de sıçradı. FOX TV Ana Haber Spikeri , sandıklardaki oy usulsüzlüğünü örtbas etme çabasına girdi. 'nın kararını beklemeden kendisini İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ilan eden 'nu parlatma görevini üstlendi.

CHP SAVUNUCULUĞUNA SOYUNDU
Fatih Portakal, AK Parti'nin yasal hakkı olan itiraz sonucunu da gayrimeşru gibi göstermeye çalıştı. Haber sunucusu olduğunu unutan Portakal, CHP savunuculuğuna soyundu.

EV ARKADAŞI ÇIKTILAR
FOX TV Ana Haber Sunucusu Fatih Portakal ile üniversite döneminde ev arkadaşı olduğu ortaya çıktı. İkilinin birlikte çekilen fotoğrafları sosyal medyada yeniden gündeme geldi.

İLK PORTAKAL TEBRİK ETMİŞTİ
Ekrem İmamoğlu CHP'den Beylikdüzü'ne belediye başkanı olduğu dönemde onu ilk ziyarete gidenlerden biri Fatih Portakaldı.

İMAMOĞLU PORTAKL'A ÖDÜL VERMİŞTİ
Beylikdüzü Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, 2013 yılındaki bir ödül töreninde Fatih Portakal'a ödül vermişti.

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