İstanbul'da yaşanan oy usulsüzlüğünün ortaya çıkmasıyla bazı illerde oylar yeniden sayılmaya başlandı. Oyların AK Parti lehine artması CHP'de paniğe neden oldu. O panik FOX TV'ye de sıçradı. FOX TV Ana Haber Spikeri Fatih Portakal, sandıklardaki oy usulsüzlüğünü örtbas etme çabasına girdi. YSK'nın kararını beklemeden kendisini İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ilan eden Ekrem İmamoğlu'nu parlatma görevini üstlendi.

CHP SAVUNUCULUĞUNA SOYUNDU

Fatih Portakal, AK Parti'nin yasal hakkı olan itiraz sonucunu da gayrimeşru gibi göstermeye çalıştı. Haber sunucusu olduğunu unutan Portakal, CHP savunuculuğuna soyundu.

EV ARKADAŞI ÇIKTILAR

FOX TV Ana Haber Sunucusu Fatih Portakal ile üniversite döneminde ev arkadaşı olduğu ortaya çıktı. İkilinin birlikte çekilen fotoğrafları sosyal medyada yeniden gündeme geldi.

İLK PORTAKAL TEBRİK ETMİŞTİ

Ekrem İmamoğlu CHP'den Beylikdüzü'ne belediye başkanı olduğu dönemde onu ilk ziyarete gidenlerden biri Fatih Portakaldı.

İMAMOĞLU PORTAKL'A ÖDÜL VERMİŞTİ

Beylikdüzü Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, 2013 yılındaki bir ödül töreninde Fatih Portakal'a ödül vermişti.