Ekrem İmamoğlu hangi okulu bitirdi? İnternette CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ekrem İmamoğlu hakkında oldukça fazla araştırma yapılıyor. Ekrem İmamoğlu'nun hangi okulu bitirdiği, üniversite mezunu olup olmadığı oldukça merak ediliyor. Peki Ekrem İmamoğlu hangi okulu bitirdi? Ekrem İmamoğlu hangi üniversiteden mezun oldu? İşte ayrıntılar... Ekrem İmamoğlu, 1970 yılında Trabzon'da dünyaya geldi. Eğitimini Trabzon Lisesi'nde tamamladıktan sonra İstanbul Üniversitesi İngilizce İşletme Bölümü'nden mezun oldu.

EKREM İMAMOĞLU HANGİ OKULU BİTİRDİ?

Ekrem İmamoğlu İstanbul Üniversitesi'ni bitirdi.

EKREM İMAMOĞLU KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?

Ekrem İmamoğlu, 1970 yılında Trabzon'un Akçaabat ilçesi Cevizli köyünde dünyaya geldi. Trabzon Lisesi'nde aldığı eğitimin ardından İstanbul Üniversitesi İngilizce İşletme Bölümü'nden mezun olarak yine İstanbul Üniversitesi'nde İnsan Kaynakları ve Yönetimi bilim dalında Yüksek Lisans eğitimi aldı.

1992 yılında inşaat ve taahhüt işleri yapan aile şirketinde iş hayatına başladı. Bu şirkette Yönetim Kurulu Başkanlığı yaptı. Okul yıllarında amatör olarak futbol oynadı. Trabzonspor Futbol Kulübü, Trabzonspor Basketbol Kulübü ve Beylikdüzüspor Kulübü'nde yöneticilik yaptı.

2009'da CHP Beylikdüzü İlçe Başkanı oldu. 30 Mart 2014 Yerel Seçimlerinde Beylikdüzü Belediye Başkanı seçildi. Beylikdüzü'nün sosyal ve kültürel hayatında etkin rol oynayan İmamoğlu, birçok sivil toplum kuruluşuna üyedir.

Evli ve 3 çocuk babası olan İmamoğlu, 1991'den bu yana Beylikdüzü'nde yaşıyor.

18 Aralık tarihinde yerel seçimler için CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı olarak gösterildi.

EKREM İMAMOĞLU'NUN OĞLU KİMDİR?

Ekrem İmamoğlu'nun 3 çocuğu vardır. 2'si erkek 1'i kız 3 çocuğu bulunan Ekrem İmamoğlu'nun oğullarının isimleri ise Semih İmamoğlu ve Mehmet Selim İmamoğlu'dur.