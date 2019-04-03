Üç büyük şehirden Ankara ve İzmir'de kazanan CHP oldu fakat İstanbul seçim sonuçlarında kıyasıya bir yarış sürüyor. Kıyasıya geçen seçim yarışında YSK ve AA yayınlandığı verilere göre Ekrem İmamoğlu, 4 milyon 170 bin 116 oy alarak Binali Yıldırım'ın önüne geçti. AK Parti tarafından ise itirazlar yapıldı. Peki, İstanbul seçim sonuçlarında son durum nedir? Son olarak İstanbul seçim' Ekrem İmamoğlu mu yoksa Binali Yıldırım'ı kazandı? AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak'tan itiraz açıklaması geldi.

İSTANBUL'DA SEÇİMİ KİM KAZANDI? İŞTE EN SON DURUM...

Türkiye 31 Mart 2019 tarihinde belediye başkan adayını ve muhtar adayını belirlemek için sandıklara gitti. Sandıkların kapanmasının ardından tüm gözler seçim sonuçlarına kilitlenmişti. Üç büyük şehirden Ankara ve İzmir'de kazanan CHP oldu fakat İstanbul seçim sonuçlarında kıyasıya bir yarış sürüyordu. Binali Yıldırım ve Ekrem İmamoğlu'nun oylarının eşitlenmesinin ardından Anadolu Ajansı tarafından veri akışı durdurulduğu bilgisi geldi. Ardından AA ise kamuoyuna yaptığı açıklamada, "ahadan veya YSK'den veriler ulaştığında sonuçların aktarımı sürecektir" denildi.

YSK BAŞKANI: EKREM İMAMOĞLU ÖNDE!

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Sadi Güven, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimine ilişkin, "Şu an itibarıyla Ekrem İmamoğlu 4 milyon 159 bin 650 bana gelen rakam. Binali Bey'in 4 milyon 131 bin 761 oyu sisteme tanımlanmış vaziyette. İtiraz süreçleri devam ediyor." dedi.

AA: EKREM İMAMOĞLU YÜZDE 48,79 OY ALDI

Anadolu Ajansı yaptığı veri güncellemesinin ardından İstanbul'daki açılan sandık oranı yüzde 99,75'e çıktı. CHP adayı Ekrem İmamoğlu'nun oy oranı yüzde 48,79 (4 milyon 163 bin 188 oy) Binali Yıldırım'ın oy oranı ise yüzde 48,51 (4 milyon 139 bin 352) olarak güncellendi.

AK Parti'den İstanbul açıklaması



AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak, İstanbul'da yaklaşık 3 bin 870 oy farkıyla seçimi kazandıklarını söyledi. Şenocak, AK Parti İstanbul İl Başkanlığı'nda basın mensuplarına yaptığı açıklamada, il başkanlığı olarak bu saatlere kadar olan çalışmalarda kendi sistemlerine göre tüm veri girişlerini tamamladıklarını belirterek, burada yaklaşık 290 binin üzerinde de geçersiz oy bulunduğunu ifade etti. Bu geçersiz oyların büyük bölümünün önde oldukları ilçelerde bulunduğunu dile getiren Şenocak, "İlgili arkadaşlarımız itirazlarını yapacaklardır. Bizim şu anda yapmış olduğumuz veri girişlerinden sonra, yaklaşık 3 bin 870 oy farkıyla İstanbul'da seçimi kazandık. Hayırlı uğurlu olsun. Seçim sonuçlarımızın İstanbul'umuza ve Türkiye'mize hayırlara vesile olmasını diliyorum." diye konuştu.

İşte AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım'ın açıklamalarından satır başları:

Seçimlerimiz hayırlı uğurlu olsun. İstanbul'da seçimi kazandık. Bu süreçte İstanbul halkınının bize verdiği yetki için çok teşekkür ediyorum. İstanbullulara İstanbul'a verdiğimiz sözlerin takipçisi olmalarını istiyorum ve inşallah 15 milyon vatandaşın İstanbul'u mutlu ve huzurlu bir şekilde yaşayacağı şehir haline getireceğiz.

Bu sonucun elde edilmesinde emeği geçen bütün hemşerilerime teşekkür ediyorum. Sonuçlar hayırlı olsun, teşekkürler İstanbul.

Ekrem İmamoğlu'ndan Binali Yıldırım'ın 'seçimi kazandık' açıklamasına tepki



Millet İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ekrem İmamoğlu yeni bir açıklama yaptı. İmamoğlu, "Bu seçim bir tarafın kazandığı bir tarafın kaybettiği bir seçim değildir. Bu bir yerel seçimdir" dedi. İmamoğlu, Binali Yıldırım'ın 'seçimi kazandık' açıklamasına da tepki gösterdi.

Ekrem İmamoğlu, az önce yeni bir açıklama yaptı. İmamoğlu şu ifadeleri kullandı:

Tekrar ifade ediyorum, YSK'yı, il seçim kurulunu ve ilçe seçim kurullarını tek bir oya dahi sıkıntı vermemeleri adına azami göreve davet ediyorum. Bu bir tarihi görevdir, tarihi de bir çağrıdır. Şu an itibarıyla uyarımı tekrar yapıyorum. Tarihi bir görevdir. Tek bir oyun vebali üzerinizedir. Tüm gelen tutanakların en sağlıklı şekilde kayda girmesini sağlamanız gerekmektedir. Bu seçim bir tarafın kazandığı bir tarafın kaybettiği bir seçim değildir. Bu bir yerel seçimdir. O şehirde yaşayan herkesin kazanma seçimidir.

İSTANBUL SEÇİM SONUÇLARINDA İTİRAZ SÜRECİ NASIL OLACAK?

31 Mart Yerel Seçimleri geride kalırken, AK Parti'den Ankara ve İstanbul sonuçlarına gelen itirazların ardından gözler itiraz sürecine çevrildi. Seçimin ardından gündem ise İstanbul ve Ankara'da YSK'nın açıkladığı sonuçlara yapılacak itirazlar üzerinde yoğunlaştı. YSK 11-13 Nisan'da kararını açıkladıktan sonra belediye başkanları kesinleşecek.

AK PARTİ'DEN İSTANBUL SEÇİM SONUÇLARI İTİRAZ AÇIKLAMASI

AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak yaptığı açıklamada, yaklaşık 2 bin 675 oyun YSK'da sıfır olarak gözüktüğünü söyledi. Şenocak, "Burada bu işi hangi memurlar, neye dayanarak yapıyorsa bunlar üzerinde de gerekli hukuki noktadaki, ne yapılması gerekiyorsa bu süreç içerisinde yakın olarak takip edeceğiz" dedi.

AK Partiİstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak, "Oy verme işleminin başlamasından itibaren mevzuata aykırı, adil seçim ortamını ifsat eden hileler ve usulsüzlükler tespit etmiş olduk." dedi.

Tüm itirazlarını, 39 ilçe seçim kuruluna bugün saat 15.00 itibariyle teslim ettiklerini belirten Şenocak, "2675 oydan bahsediyorum. Şu anda bunlar YSK'da 0 oy olarak görünüyor. Bu süreç içerisindeki tüm oy kullanan seçmenlerimizin haklarını koruyacak hukuki süreci sağlamamız gerekiyor. İlçe seçim kurulunu bu süreci yönetme noktasında daha gayretli olmaya göreve davet etmiş olayım" dedi.

Şenocak'ın açıklamaları şöyle;

"Binali Yıldırım beyin sandık tutanağa ve cetvele 127 olarak işlenmiş ama burada bir farklılık var. Bu verileri giren memurlar, bu verileri sadece sıfır olarak kayda girmişler. 2675 oy var bizim bu şekilde tespit ettiğimiz. Bunlar YSK'da bu şekilde görünüyor. Bunlar üzerinde gerekli hukuki işlemi başlatacağız. Bizim bu süreç içerisindeki tüm oy kullanan seçmenlerimizin hakkını hukukunu koruyarak süreci o şekilde işletmek istiyoruz. Ben burada tekrar ilçe seçim kurulunu bu süreci yönetme konusunda daha gayreti davranma konusunda davet etmiş olayım. Birbirini tutan bir sonucu siz veri aktarırken sıfır olarak kaydedemezsiniz. Geçersiz oyların yeniden sayılması noktasında yine devam ediyoruz. 319 bin 578 geçersiz oy durumuyla karşı karşıyayız. Bu yeni durumda zarfın içindeki bir pusulanın eksikliği ya da fazlalığı nedeniyle binlerce oyun geçersiz olması durumuyla karşı karşıyayız. Bir sandıkta 25 bin oy geçersiz olarak kaydedilmiştir. Demokrasilerde asıl olan şeffaflıktır. İBB meclis üyeliği seçim sonucunda Cumhur İttifakı 180, Millet İttifakı 130 olarak görülmesi şaibe oluşturmaktadır"

İSTANBUL AK PARTİ BELEDİYE BAŞKAN ADAYI BİNALİ YILDIRIM KİMDİR?

Binali Yıldırım, 20 Aralık 1955 tarihinde Erzincan'ın Refahiye ilçesinde doğdu. İstanbul Teknik Üniversitesi Gemi İnşa ve Deniz Bilimleri Fakültesi'nden mezun oldu ve aynı bölümde yüksek lisans yaptı.1978-1993 yılları arasında Türkiye Gemi Sanayi Genel Müdürlüğü ve Camialtı Tersanesi'nde çeşitli kademelerde yöneticilik yaptı. 1990-1991 yılları arasında İsveç'te bulunan Uluslararası Denizcilik Örgütü'ne ait Dünya Denizcilik Üniversitesinde Denizde Can ve Mal Güvenliği Yönetimi konusunda ihtisas eğitimi aldı. Bu eğitim sırasında toplam 6 ay İskandinavya ülkeleri ve Avrupa'da çeşitli ülke limanlarında Denizcilik İdaresi Uzmanları ile birlikte kontrollerde bulundu.

İTÜ Gemi İnşa ve Deniz Bilimleri Fakültesi'nde asistan ve araştırma görevlisi olarak çalıştı.1994-2000 yılları arasında İstanbul Büyükşehir Belediyesi İstanbul Deniz Otobüsleri İşletmelerinde Genel Müdürlük görevinde bulundu. Başta İstanbul-Yalova ve Bandırma hatlarının açılarak, Adnan Menderes ve Turgut Özal hızlı feribotlarının sefere konulması olmak üzere İstanbul'a kazandırılan toplam 29 iskele/terminal, 22 deniz otobüsü ve 4 feribotla İDO'yu alanında dünyanın en büyük şirketleri arasına soktu.1999 yılında deniz toplu taşımacılığı ve turizme katkılarından dolayı uluslararası "Skal Kulübü" tarafından verilen kalite ödülüne layık görüldü.

Binali Yıldırım, 58. Hükümet, 59. ve 60. Hükümetler dönemlerinde Türkiye Cumhuriyeti Ulaştırma Bakanlığı ve TBMM 22. Dönem AKP İstanbul ve 23. Dönem AKP Erzincan milletvekilliği görevlerinde bulundu. Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın 6 Temmuz 2011'de açıkladığı "Ustalık Kabinesi" olan 61. hükümette Binali Yıldırım, Türkiye'nin 71. Ulaştırma Bakanı olarak görev aldı. Bu göreve 4. kez getirilen ilk bakan oldu.

2007'den bu yana İsveç'te bulunan Dünya Denizcilik Üniversitesi Yönetim Kurulu Üyesi olan Binali Yıldırım'a verilen fahri doktora unvanları şunlardır:

20 Temmuz 2006 Girne Amerikan Üniversitesi,

19 Haziran 2009 Samsun 19 Mayıs Üniversitesi,

7 Mayıs 2010 Cumhuriyet Üniversitesi,

29 Eylül 2010 Yozgat Bozok Üniversitesi,

28 Şubat 2011 Anadolu Üniversitesi.

12 Eylül 2011 Erzincan Üniversitesi,

20 Eylül 2011 Kırklareli Üniversitesi,

23 Aralık 2011 Almanya Berlin Teknik Üniversitesi,

6 Haziran 2012 Pamukkale Üniversitesi,

2 Aralık 2012 Dünya Denizcilik Üniversitesi.

Evli ve 3 çocuk sahibi olan Binali Yıldırım, İngilizce ve Fransızca bilmektedir.

1 Kasım 2015 seçimlerinde İzmir Milletvekili seçildi. 24 Kasım 2015 tarihinde Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun hazırlayıp sunduğu ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın onayladığı 64. Hükümet kabinesinde Ulaştırma Bakanı olarak görevlendirildi.

Bakanlığı döneminde gerçekleştirdiği önemli projeleri;

2003 – 2013 yılları arasında 17.500 km bölünmüş yol inşaatı

2002 yılında 26 adet olan aktif havalimanı sayısının 55'e çıkarılması

Ankara – Eskişehir, Ankara – Konya, Ankara – İstanbul Yüksek Hızlı Tren projeleri

Marmaray projesi ile İstanbul'un Asya ve Avrupa yakalarının denizaltından demiryolu ile birbirine bağlanması,

İstanbul'un iki yakasını denizin altından birbirine bağlayacak olan Avrasya Tüneli

İstanbul – İzmir Otoyolu ve dünyanın en uzun asma köprülerinden biri olan İzmit Körfez Geçişi Köprüsü

1213 km Yüksek Hızlı Tren demiryolu hattı inşası, 9350 km konvansiyonel demiryolu hattının yenilenmesi

Avrupa'nın en büyük konteyner limanlarından biri olan Çandarlı Limanı

Dünya'nın en büyük havalimanlarından biri olacak olan İstanbul 3. Havalimanı

Dünyada %5 büyüyen havacılık sektöründe Türkiye'de %15 lik büyüme

19 Mayıs 2016 tarihinde yapılan AK Parti Merkez Karar Yürütme Kurulu toplantısında, 22 Mayıs 2016 tarihinde yapılacak olan AK parti 2. Olağanüstü Büyük Kongresi'nde Parti Genel Başkanlığa aday gösterildi. AK Parti 2.Olağanüstü Büyük Kongresinde Genel Başkan adayı seçildi. 22 Mayıs 2016 tarihinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından hükümet kurma görevi verildi. 24 Mayıs 2016 tarihinde ise 65. Türkiye Hükûmeti kurarak Başbakan oldu. AK Parti 27. dönem İzmir 1. bölge 1. sıra milletvekili adayı oldu. 09 Temmuz 2018'de parlamenter sistemin son Başbakanı olarak görevini tamamladı. 24 Haziran seçimlerinin ardından yeni sistemin ilk TBMM Başkanı seçildi. 13 Temmuz 2018 tarihinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından kendilerine Devlet Şeref Madalyası verildi.

Binali Yıldırım, 31 Mart 2019 Yerel Seçimlerinde AK Parti'den İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı oldu.

İSTANBUL CHP BELEDİYE BAŞKAN ADAYI KİMDİR EKREM İMAMOĞLU?

Ekrem İmamoğlu, 1970`te Trabzon'da doğdu. Trabzon Lisesi'nden sonra İstanbul Üniversitesi İngilizce İşletme Bölümü'nden mezun olarak yine İstanbul Üniversitesi'nde İnsan Kaynakları ve Yönetimi bilim dalında Yüksek Lisans eğitimi aldı. 1992`de inşaat ve taahhüt işleri yapan aile şirketinde iş hayatına başladı. Bu şirkette Yönetim Kurulu Başkanlığı yaptı. Okul yıllarında amatör olarak futbol oynadı. Trabzonspor Futbol Kulübü, Trabzonspor Basketbol Kulübü ve Beylikdüzüspor Kulübü'nde yöneticilik yaptı. 2009'da CHP Beylikdüzü İlçe Başkanı oldu. 30 Mart 2014 Yerel Seçimlerinde Beylikdüzü Belediye Başkanı seçildi. Beylikdüzü'nün sosyal ve kültürel hayatında etkin rol oynayan İmamoğlu, birçok sivil toplum kuruluşuna üyedir. Evli ve 3 çocuk babası olan İmamoğlu, 1991'den bu yana Beylikdüzü'nde yaşıyor.