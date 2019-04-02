İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Millet İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı adayı Ekrem İmamoğlu'nun "Dosya kaçırılıyor" iftirasına, "Komik bir algı operasyonudur." diyerek serttepki gösterdi.

İşte İBB'den yapılan açıklama:

TAMAMEN İFTİRA! KOMİK BİR ALGI OPERASYONU

"31 Mart 2019'da Türkiye büyük bir demokrasi şöleni yaşamıştır. İstanbul'da YSK'nın belirlediği sürecin devam ettiği bilinmektedir. Fakat bu zaman zarfında, CHP adayının son açıklamalarında, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ni siyasete malzeme ettiği görülmektedir. "Büyükşehir Belediyesi'nden dosya kaçırıldığı ihbarları geliyor" şeklindeki açıklaması tamamen iftiradır. Akıllı Şehir Yönetim Modeli ile örnek olan İBB'nin dijital ortamda denetime açık uygulamaları dururken, "dosya kaçırılıyor" şeklinde iftira atmak, basit ve komik bir algı operasyonudur. Büyükşehir Belediyesi, İstanbullulara hizmet etme görevini aksatmadan sürdürmektedir. YSK'nın tüm takvimi tamamlanıp mazbata teslim anına kadarki süreçte de İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin gönülden çalışan tüm personeli kamu yönetimi bilinciyle görevlerini sürdürmektedir.

EKREM İMAMOĞLU'NDAN ÇİRKİN İFTİRA

Millet İttifakı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu, "Büyükşehir Belediyesinden bir sürü ihbar alıyoruz. Dosya kaçıranlar var odasını toplayanlar var" ifadelerini kullanarak çirkin iftirada bulundu.