Sandığımdan kim, hangi parti çıktı?

Oy kullandığınız sandıkta hangi parti ne kadar oy aldı vatandaşlar olukça merak ediyor. Aşağıdaki bağlantı ile ulaşabileceğiniz CHP'nin sandık takip, sorgulama aracına T.C. kimlik numaranızı girerek oy verdiğiniz sandıkla verileri öğrenebilirsiniz. Ayrıca il, ilçe ve sandık numarası bilgilerini girerek yerel seçim için kurulan herhangi bir sandık için de verilere ulaşabilirsiniz. Türkiye genelinde pek çoK ilde seçim sonuçları belli oldu. Tabii kesin sonuçlar ancak YSK'nın ilan etmesiyle netleşecek. Peki YSK sonuçları ne zaman ilan edecek. Sonuçların açıklanmasında itirazların oranı belirleyecek.

SANDIĞIMDAN KİM ÇIKTI?

YSK'nın son verilerine göre %84 katılım oranı olan 31 Mart yerel seçimlerinde sandık sandık oy oranlarını aşağıdaki CHP'nin sandık sorgulama aracından öğrenebilirsiniz.

SANDIK SORGULAMA ARACI

Uyarı: Veriler resmi olmayan sonuçlardır. YSK'nın resmi sandık sorgulama aracı henüz yayına açılmamıştır.

31 MART YEREL SEÇİM SONUÇLARI SANDIĞIMDAN HANGİ PARTİ ÇIKTI?

Seçim sonrası vatandaşların ayrıca oy kullandıkları sandıktan kimin çıktığı, söz konusu sandıkta oy dağılımı nasıl oldu merak ediyorlar. Bunun için de seçimin ertesi günü aynı adlı araçlardan faydalanılıyor. CHP son seçimlerde "Sandığım Kim Aracı?" paylaşıyor ve T.C. kimlik numarası girilerek sandık sorgulama yapılabilir ve direkt olarak sandık sonuçları öğrenilebiliyor.

Sandık bilgisi sorgulama işlemi için kullanmanız gereken hizmetin adı "Yurt İçi Seçmen Kaydı Sorgulama"dır. Hizmeti bulmak için aşağıdaki yöntemler kullanılabilir. Tarayıcınızın adres satırına https://www.turkiye.gov.tr/yuksek-secim-kurulu-yurt-ici-secmen-kaydi-sorgulama yazarak ulaşabilirsiniz. Site İçi Arama kutusuna hizmet adının içinde geçen kelime veya kelimeleri yazıp arama tuşuna bastıktan sonra, gelen listedeki "Yurt İçi Seçmen Kaydı Sorgulama" bağlantısına tıklayarak ulaşabilirsiniz.

Hizmet bağlantısına tıkladığınızda, yurt içi seçmen kaydınız varsa sandıkların belli olduğu dönemde aşağıdaki bilgiler görüntülenir.

* T.C. Kimlik Numaranız

* Adınız

* Soyadınız

* İl

* İlçe

* Muhtarlık Adı

* Engellilik Durumunuz (Görme veya Ortopedik)

Ayrıca seçim tarihi, yapılacak seçimin adı ve oy kullanacağınız sandık bilgileri görüntülenir. Sizinle aynı hanede oturan seçmenlerin de oy kullanacağı sandık bilgileri tabloda görüntülenir. Ekranda Yüksek Seçim Kurulu tarafından yapılan bilgilendirme görüntülenir. Lütfen ekranda yer alan bilgilendirmeyi dikkatlice okuyunuz. "Seçmen Bilgi Kağıdını İndir" düğmesini kullanarak seçmen bilgi kağıdınızı "pdf" olarak indirebilirsiniz.