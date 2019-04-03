Bugünkü
Takvim
  • Güncel
  • 03.04.2019 14:17
  • Son Güncelleme: 03.04.2019 14:17

'da terör örgütü propagandası yapanlara gözaltı

'da terör örgütü /KCK lehine propaganda yaptığı tespit edilen 30 kişi gözaltına alındı.

Terör örgütü propagandası yapanlara gözaltı

Cumhuriyet Başsavcılığınca terör örgütü /KCK'ya yönelik soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat Şubesi ekipleri, Halfeti, Birecik ve Siverek ilçelerinde belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda, terör örgütü PKK/KCK propagandası yaptıkları iddiasıyla 30 şüpheli gözaltına alındı.

Şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından emniyete götürüldü.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

HaberlerGüncel HaberleriŞanlıurfa'da terör örgütü propagandası yapanlara gözaltı
Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri