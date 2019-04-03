Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığınca terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat Şubesi ekipleri, Halfeti, Birecik ve Siverek ilçelerinde belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.
Operasyonda, terör örgütü PKK/KCK propagandası yaptıkları iddiasıyla 30 şüpheli gözaltına alındı.
Şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından emniyete götürüldü.
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