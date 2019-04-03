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  • 03.04.2019 14:53
  • Son Güncelleme: 03.04.2019 15:14

'den 'na sert tepki

Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, 'nun "mazbatamı verin" açıklamasına sert tepki gösterdi. Ünal sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada "Devam eden hukuki süreçten neden rahatsız?" dedi.

'nun mazbatamı verin açıklamarına tepki büyüyor. Sandıkta yapılan usulsüzlüklerin ortaya çıkmasının ardından tutuşan İmamoğlu'na cephesinden yanıt geldi.

Ünal, Twitter hesabından, İstanbul Belediye Başkan adayı Ekrem İmamoğlu'nun açıklamalarına ilişkin şu ifadeleri paylaştı:
"Sayın Ekrem İmamoğlu, devam eden hukuki süreçten neden rahatsız? Kendini başkan ilan edip, bu sürecin durdurulmasını neye dayanarak istiyor? Kendisi elinde belge sallayarak usulsüzlükten bahsediyor. 'YSK itirazları dikkate almasın ve hukuki süreç durdurulsun ve elim ayağa kaldırılsın' diyor. Bu tavır millet iradesine, hukuk devletine saygısızlıktır. Devlet adamlığı, hukuki süreci yok saymak, şaibe oluşturmak, 'Ben başkanım' diyerek meseleyi oldu bittiye getirmemektir."

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