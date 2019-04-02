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  • Son Güncelleme: 02.04.2019 14:42

ile üniversiteden ev arkadaşı çıktı

Henüz kesin olmayan sonuçlara göre İstanbul Büyükşehir Belediyesi seçimlerinde önde olan CHP adayı 'nun FOX TV Ana Haber Sunucusu ile üniversite döneminde ev arkadaşı olduğu ortaya çıktı. İkilinin birlikte çekilen fotoğrafları sosyal medyada yeniden gündeme geldi.

İmamoğlu ile Portakal üniversiteden ev arkadaşı çıktı

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen CHP'li ile , İstanbul Üniversitesi İngilizce İşletme Bölümü mezunu.

Aynı bölümde okuyan ikili, o dönemde bir süre aynı evi paylaştı.

PORTAKAL HAYIRLI OLSUNA GİTMİŞTİ
Ekrem İmamoğlu, CHP'den Beylikdüzü'ne belediye başkanı olduğu dönemde, onu ilk ziyarete gidenlerden biri Fatih Portakal olmuştu. İmamoğlu ile Portakal, makamda hatıra fotoğrafı çektirmişti.

Bugün o fotoğraflar, sosyal medyanın ilgi odağı oldu.

2013 YILINDA ÖDÜL VERMİŞTİ
Öte yandan bir sitenin düzenlediği "2013 Yılın En İyileri" ödül törenine katılan dönemin Beylikdüzü Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Fatih Portakal'a ödül vermişti.

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