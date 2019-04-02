İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen CHP'li Ekrem İmamoğlu ile Fatih Portakal, İstanbul Üniversitesi İngilizce İşletme Bölümü mezunu.

Aynı bölümde okuyan ikili, o dönemde bir süre aynı evi paylaştı.

PORTAKAL HAYIRLI OLSUNA GİTMİŞTİ

Ekrem İmamoğlu, CHP'den Beylikdüzü'ne belediye başkanı olduğu dönemde, onu ilk ziyarete gidenlerden biri Fatih Portakal olmuştu. İmamoğlu ile Portakal, makamda hatıra fotoğrafı çektirmişti.

Bugün o fotoğraflar, sosyal medyanın ilgi odağı oldu.

2013 YILINDA ÖDÜL VERMİŞTİ

Öte yandan bir sitenin düzenlediği "2013 Yılın En İyileri" ödül törenine katılan dönemin Beylikdüzü Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Fatih Portakal'a ödül vermişti.