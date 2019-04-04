İstanbul'da geçersiz oy sayımları 18 ilçede tüm hızıyla devam ediyor. İstanbul'un en büyük ilçeleri olan Beykoz, Başakşehir, Fatih, Sarıyer Esenyurt, Esenler, Sarıyer'de seçim sonuçları ve oy farkları oldukça merak ediliyor. İstanbul'da, ilçe seçim kurullarına yapılan itirazların ardından Başakşehir, Fatih, Sarıyer ve Esenyurt'taki geçersiz oyların sayımı işlemi tamamlandı. Fatih'te 838 sandıktaki 7 bin 618 geçersiz oyun incelenmesi tamamlandı. İşte YSK İstanbul son dakika Başakşehir, Fatih, Sarıyer Esenyurt, Esenler, Beykoz ilçe seçim sonuçları ve detaylar

Bu arada Saat 22.00 sularında gelen bilgilere göre, oyların yeniden sayılması sonrası Ekrem İmamoğlu 4 milyon 171 bin 87 oy alırken, Binali Yıldırım 4 milyon 151 bin 448 oy alıyor. Aradaki fark 19 bin 639'a düştü.

AK PARTİ'DEN OY SAYIMI AÇIKLAMASI



AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yavuz, "1 Nisan'dan itibaren 530 sandıktaki güncelleme sonucu AK Parti lehine düzeltilen oy sayısı 11 bin 109'dur." dedi. AK Parti Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, partisinin İstanbul İl Başkanlığında açıklamalarda bulundu. Yavuz, "1 Nisan'dan itibaren 530 sandıktaki güncelleme sonucu AK Parti lehine düzeltilen oy sayısı 11 bin 109'dur." dedi. 5 bin 857 sandıkta geçersiz oyların sayıldığını belirten Yavuz, "Bunun bin 641 adetinin AK Parti lehine olduğu anlaşıldı." şeklinde konuştu.

İstanbul'da 4 ilçede oy sayımı sona erdi

İstanbul'da, ilçe seçim kurullarına yapılan itirazların ardından Başakşehir, Fatih, Sarıyer ve Esenyurt'taki geçersiz oyların sayımı işlemi tamamlandı.

İstanbul'un 19 ilçesinde sayım kararı alındı. 15 ilçede geçersiz oylar, 3 ilçede ise bütün oyların tekrar sayılmasına karar verildi. Başakşehir, Fatih, Sarıyer ve Esenyurt'ta sayım işlemi tamamlandı Beykoz'da 550 sandıktaki 5 bin 733 geçersiz oy incelendi ve bazı geçersiz oylar sayıldı. Fatih'te ise 838 sandıktaki 7 bin 618 geçersiz oyun incelenmesi tamamlandı.

İlçelerdeki geçersiz oy sayımı sonuçları

Esenler

150 sandıkta geçersiz oylar sayıldı AK Parti'ye 58, Chp 17 oy yazıldı. Sayım verileren aranın ardından 12.00'da devam edecek.

Esenyurt

Geçersiz oyların olduğu 560 sandıkta sayım yapıldı, AK Parti'ye 125, CHP'ye 71 CHP oy eklendi. Sayım devam ediyor.

Beykoz

İlçedeki 550 sandıkta yeniden yapılan sayımda AK Parti hanesine 152 oy yazılırken, İmamoğlu'nun hanesine de 74 oy eklendi. Sayım bitti

Fatih

Fatih'te geçersiz oy sayımı tamamlandı. Ancak AK Parti bu sonuçlara da itiraz etti. Yeniden sayım gündemde. Açılan 838 sandıkta AK Parti'ye 250, CHP'ye 78 oy ilave edildi.

Kartal

İstanbul Kartal'da yeniden sayılan sandıklarda, AK Parti'ye fazladan 30 oy yazıldığı tespit edildi. Yanlışlık düzeltildi; Ekrem İmamoğlu'na 43 oy yazıldı.

Arnavutköy

Sayımı iptal edilen Arnavutköy'de maddi kusur sebebiyle 1221 oy AK Parti'ye geçti. CHP'den ise 535 oy eksildi..

Bakırköy

İtirazlar sonuçlandı... AK Parti'ye fazladan yazılan 86 oy silindi. CHP'nin eksik yazılan 259 oyu İmamoğlu'nun hanesine eklendi.

Bağcılar

Bağcılar'da yapılan itiraz sonucu 1533 oy AK Parti'ye 232 oy CHP'ye eklendi.

Bayrampaşa

197 sandıkta geçersiz oyların sayımı bitti. Bu sayım sonucu AK Parti'nin 64, CHP'nin ise 20 oyu geçerli hale geldi.

Ümraniye

Toplam sandık sayısı 1424. Toplam geçersiz oy sayısı, 12366. Geçersiz oylarının tekrar sayımına karar verilen sandık sayısı 922. Sonuç: AK Parti'nin oyu 252 artarken CHP'nin oyu 66 adet arttı. Ümraniye'de sayım işlemleri devam ediyor. Öğlen saatlerinde bitmesi bekleniyor.

Sarıyer

Sarıyer'de yeniden sayılan 211 sandıkta AK Parti'ye 56, CHP'ye 15 oy eklendi

Başakşehir

Yeniden sayılan 207 sandıkta AK Parti'nin oyları 57 adet artarken CHP oylarında 24 adet artış oldu.

İTİRAZLARIN REDDEDİLDİĞİ YERLER

İYİ Parti'nin Uşak merkez ilçede seçim sonuçlarına yaptıkları itiraz reddedildi. Uşak merkezde belediye başkanlığını AK Parti adayı Mehmet Çakın'ın kazandığı duyurulmuştu.

İYİ Parti ve CHP'nin, Ankara'nın Beypazarı ilçesindeki sonuçları için yaptığı itirazı kabul edilmedi.

Kırşehir İl Seçim Kurulu, MHP'nin Mucur ilçesinde seçim sonuçlarına yaptığı itirazı reddetti. Mucur'da kesin olmayan sonuçlara göre, AK Parti adayı Atılgan Yılmaz 4 bin 75 oy, MHP adayı Hasan Hüseyin Köşker ise 4 bin 21 oy almıştı.

Eskişehir Çifteler ilçesinde de kesin olmayan sonuçlara göre 4 bin 758 oy alan Cumhur İttifakı'nın MHP'li adayı Kadir Bıyık, 4 bin 750 oy alan rakibi Millet İttifakı'nın CHP'li adayı Zehra Konakçı'dan 8 oy farkla seçimi kazanmıştı. CHP İlçe Başkanlığının İlçe Seçim Kuruluna yaptığı itiraz reddedildi.

İzmir'in Bergama ilçesinde CHP'nin ilçe belediye başkanlığı seçiminde 198 sandıktaki geçersiz oyların, geçersizlik sebeplerinin yeterli olmadığı iddiasıyla yaptığı itirazı değerlendiren İlçe Seçim Kurulu, sonuç tutanaklarını inceleyerek CHP'nin itirazının somut gerekçeye dayanmadığı gerekçesiyle reddetti.

Adana'nın İmamoğlu ilçesinde CHP adayı Kasım Karaköse'nin MHP adayı Gazi Adamhasan'a karşı 417 farkla seçimi kazanmasının ardından MHP'nin yaptığı itiraz İlçe Seçim Kuruluna tarafından reddedildi.

CHP adayı Kadir Aydar'ın 3 bin 607 oy farkla belediye başkanı seçildiği Adana'nın Ceyhan ilçesinde de AK Parti'nin yaptığı itiraz İlçe Seçim Kurulu tarafından kabul edilmedi.

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde de İYİ Parti'nin ilçedeki tüm sandıklarda geçersiz oyların yeniden sayılması talebini İlçe Seçim Kurulu kabul etmedi. Dörtyol ilçesinde kesin olmayan sonuçlara göre, MHP adayı Fadıl Keskin 32 bin 306, İYİ Parti adayı Metehan Duduoğlu ise 31 bin 459 oy alırken, geçersiz oy sayısı da 3 bin 43 oldu.

Mersin'in Bozyazı ilçesinde de MHP adayı Mustafa Çetinkaya'nın 65 oy farkla kazandığı seçimlere İYİ Parti tarafından İlçe Seçim Kuruluna yapılan itiraz kabul edilmedi.

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde HDP'nin, Siverek ilçesinde CHP'nin, Adıyaman'ın Kahta ve Sincik ilçeleri ile Bölükyayla beldesinde AK Parti'nin, Malatya'nın Akçadağ ilçesinde CHP'nin, Darende ilçesinde BBP'nin yerel seçim sonuçlarına yaptığı itirazlar da reddedildi.