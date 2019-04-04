AK Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, İstanbul'daki itirazlar hakkında çok önemli açıklamalar yaptı: Mazbata kime verilirse başkan odur. Şimdi soruyorum, Ekrem İmamoğlu elinde mazbatan var mı? Sağa sola gitmenin, yazı yazmanın ne anlamı var? Dış ülkelerden tebrik almak, telefon etmek, bu milletin sinirini bozuyor. Burayı Venezuela gibi göstermek isteyenlere karşı tek yumruk oluruz. Hukuka saygılı olun, sürecin sonlanmasını sükunetle bekleyin.
Gidip Atatürk'ü tabii ki Anıtkabir'i herkes ziyaret edebilir. Ama Anıtkabir'deki deftere 'İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı' diye yazmak akla ziyan bir şeydir. 8,5 milyon oyda binde 2'den bahsediyoruz. Burada sadece bizim lehimize olanlar sayılmıyor, rakibin hakkı olanlar da ortaya çıkıyor. Kimin hesabına yazılacaksa yazılıyor. Tek taraflı bir süreç değil bu.
Amerikan sözcüsü bize laf yetiştireceğine, sayın Trump'ın son üç eyalette yeniden yapılan sayımla başkanlığı elde ettiğini unutmuş gözüküyor. Bize ders vermeye kalkıyorlar, Türkiye'nin bu derslere ihtiyacı yok. Artık internet çağındayız, bilişim çağındayız hiç kimsenin dosya kaçırdığı yok. Mevcut başkan yerindedir.
ÇÖZÜM KURULU!
İstanbul'da nefes nefese geçen yarışta, iki adayın da kazanma ihtimali belirdi. AK Parti itiraz etti. İlçe Seçim Kurulları, sandıkları gözden geçirdi. Bir günde Binali Yıldırım'ın lehine binlerce oy eklendi. Aradaki fark 28 binden 20 bine kadar indi.
CHP'YE ŞOK ÜSTÜNE ŞOK
CHP İstanbul İl Başkanlığı, İstanbul İl Seçim Kurulu'na başvurarak 'oyların yeniden sayılmasına' ilişkin kararın 12 ilçede yine durdurulmasını talep etti. Kurul, bu isteği reddetti.
EMSALİ VAR
Yüksek Seçim Kurulu Başkanı Sadi Güven, "Geçersiz oyların tekrar sayılması istenmiş, buna karar vermişler. Bu ilk defa alınan bir karar değil. Bundan önceki seçimlerde de ilçe seçim kurullarımız, yeniden sayım kararı verip de sayımlar yeniden başladığında, sayımın kesilemeyeceğine sonuna kadar gidilmesi gerektiğine karar verildi. İstanbul'daki hadise de budur" dedi.
NİYE PANİKLEDİ?
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, mazbatasını hemen isteyen Ekrem İmamoğlu'na "Niye panikledin" dedi. Anıtkabir defterine "İstanbul Belediye Başkanı" olarak imza atan İmamoğlu, dün de "YSK'nın açıkladığı oylarla beraber belli olan mazbatamızı talep ediyoruz. YSK'yı göreve davet ediyorum" açıklaması yaptı. Yavuz'dan şok bir cevap aldı: "Hukuki bir süreç var. Hangi hakla kendini başkan ilan ediyorsun? CHP'nin tehditvari yaklaşımlarla sokağa işaret etmesi bir devlet adamına yakışmaz. O belgeyi gösteririz bu belgeyi gösteririz. Bu işin çözümü seçim kurullarında. Kararı biz de onlar da kabullenmek durumundadır. Aradaki fark 29 binlerden 20 binin altına inmiştir."
TEHDİTE BAŞLADI
İstanbul'daki seçim sonuçları netleşmeden ve mazbatasını almadan İmamoğlu'nun başkanlığını ilan etmesine tepkiler sürerken, CHP yönetiminden de üstü kapalı tehdit içeren açıklamalar gelmeye başladı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "İstanbul halkı tercihini yaptı. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Ekrem İmamoğlu'nun mazbatasının bir an önce verilmesi gerektiğini hatırlatıyor ve bu sürecin sona erdirilmesinin, İstanbul'un ve ülkemizin yararına olacağının bilinmesini istiyorum" ifadelerini kullandı.
AK Parti'nin itirazları sonucu aradaki fark kapanmaya başlayınca Ekrem İmamoğlu, hemen mazbatayı istedi.
KİRLİ DİPLOMASİ
Türkiye düşmanları 31 Mart yerel seçimlerini bahane ederek hasmane tutumunu bir kez daha izlediği kirli diplomasi ile gösterdi. Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğindeki AK Parti'nin zaferini görmezden gelerek, CHP'ye destek veren skandal sözlere imza attılar. Paris Belediye Başkanı Anne Hidalgo'nun "Türkiye'nin ve özellikle Ankara, İstanbul ve İzmir'in çoğulcu demokrasiye, adalete ve temel hak ve özgürlüklere inanan yeni Belediye Başkanlarını kutluyoruz" yazılı Türkçe mesajına, İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Tunç Soyer, Fransızca olarak cevap
verip teşekkür etti. Alman SPD Nils Schmid, "Muhalefetin aldığı belediye başkanlıkları takdire şayan" diyerek Başkan Erdoğan'ı hedef seçti. Alman Federal Parlamento Başkan Yardımcısı Claudia Roth'tan benzer açıklamalar geldi. ABD Sözcüsü ise daha itiraz süreçleri bitmeden hemen sonuçların kabul edilmesini istedi. Buna cevabını Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Prof. Dr. Fahrettin Altun verdi: Yasal sürece saygı gösterin. İçişlerimize karışmayın...
Tunç Soyer, Paris Belediye Başkanı Anne Hidalgo'yu İzmir'e davet etti.
Gidip Atatürk'ü tabii ki Anıtkabir'i herkes ziyaret edebilir. Ama Anıtkabir'deki deftere 'İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı' diye yazmak akla ziyan bir şeydir. 8,5 milyon oyda binde 2'den bahsediyoruz. Burada sadece bizim lehimize olanlar sayılmıyor, rakibin hakkı olanlar da ortaya çıkıyor. Kimin hesabına yazılacaksa yazılıyor. Tek taraflı bir süreç değil bu.
Amerikan sözcüsü bize laf yetiştireceğine, sayın Trump'ın son üç eyalette yeniden yapılan sayımla başkanlığı elde ettiğini unutmuş gözüküyor. Bize ders vermeye kalkıyorlar, Türkiye'nin bu derslere ihtiyacı yok. Artık internet çağındayız, bilişim çağındayız hiç kimsenin dosya kaçırdığı yok. Mevcut başkan yerindedir.
ÇÖZÜM KURULU!
İstanbul'da nefes nefese geçen yarışta, iki adayın da kazanma ihtimali belirdi. AK Parti itiraz etti. İlçe Seçim Kurulları, sandıkları gözden geçirdi. Bir günde Binali Yıldırım'ın lehine binlerce oy eklendi. Aradaki fark 28 binden 20 bine kadar indi.
CHP'YE ŞOK ÜSTÜNE ŞOK
CHP İstanbul İl Başkanlığı, İstanbul İl Seçim Kurulu'na başvurarak 'oyların yeniden sayılmasına' ilişkin kararın 12 ilçede yine durdurulmasını talep etti. Kurul, bu isteği reddetti.
EMSALİ VAR
Yüksek Seçim Kurulu Başkanı Sadi Güven, "Geçersiz oyların tekrar sayılması istenmiş, buna karar vermişler. Bu ilk defa alınan bir karar değil. Bundan önceki seçimlerde de ilçe seçim kurullarımız, yeniden sayım kararı verip de sayımlar yeniden başladığında, sayımın kesilemeyeceğine sonuna kadar gidilmesi gerektiğine karar verildi. İstanbul'daki hadise de budur" dedi.
NİYE PANİKLEDİ?
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, mazbatasını hemen isteyen Ekrem İmamoğlu'na "Niye panikledin" dedi. Anıtkabir defterine "İstanbul Belediye Başkanı" olarak imza atan İmamoğlu, dün de "YSK'nın açıkladığı oylarla beraber belli olan mazbatamızı talep ediyoruz. YSK'yı göreve davet ediyorum" açıklaması yaptı. Yavuz'dan şok bir cevap aldı: "Hukuki bir süreç var. Hangi hakla kendini başkan ilan ediyorsun? CHP'nin tehditvari yaklaşımlarla sokağa işaret etmesi bir devlet adamına yakışmaz. O belgeyi gösteririz bu belgeyi gösteririz. Bu işin çözümü seçim kurullarında. Kararı biz de onlar da kabullenmek durumundadır. Aradaki fark 29 binlerden 20 binin altına inmiştir."
TEHDİTE BAŞLADI
İstanbul'daki seçim sonuçları netleşmeden ve mazbatasını almadan İmamoğlu'nun başkanlığını ilan etmesine tepkiler sürerken, CHP yönetiminden de üstü kapalı tehdit içeren açıklamalar gelmeye başladı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "İstanbul halkı tercihini yaptı. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Ekrem İmamoğlu'nun mazbatasının bir an önce verilmesi gerektiğini hatırlatıyor ve bu sürecin sona erdirilmesinin, İstanbul'un ve ülkemizin yararına olacağının bilinmesini istiyorum" ifadelerini kullandı.
AK Parti'nin itirazları sonucu aradaki fark kapanmaya başlayınca Ekrem İmamoğlu, hemen mazbatayı istedi.
KİRLİ DİPLOMASİ
Türkiye düşmanları 31 Mart yerel seçimlerini bahane ederek hasmane tutumunu bir kez daha izlediği kirli diplomasi ile gösterdi. Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğindeki AK Parti'nin zaferini görmezden gelerek, CHP'ye destek veren skandal sözlere imza attılar. Paris Belediye Başkanı Anne Hidalgo'nun "Türkiye'nin ve özellikle Ankara, İstanbul ve İzmir'in çoğulcu demokrasiye, adalete ve temel hak ve özgürlüklere inanan yeni Belediye Başkanlarını kutluyoruz" yazılı Türkçe mesajına, İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Tunç Soyer, Fransızca olarak cevap
verip teşekkür etti. Alman SPD Nils Schmid, "Muhalefetin aldığı belediye başkanlıkları takdire şayan" diyerek Başkan Erdoğan'ı hedef seçti. Alman Federal Parlamento Başkan Yardımcısı Claudia Roth'tan benzer açıklamalar geldi. ABD Sözcüsü ise daha itiraz süreçleri bitmeden hemen sonuçların kabul edilmesini istedi. Buna cevabını Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Prof. Dr. Fahrettin Altun verdi: Yasal sürece saygı gösterin. İçişlerimize karışmayın...
Tunç Soyer, Paris Belediye Başkanı Anne Hidalgo'yu İzmir'e davet etti.
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