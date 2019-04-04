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  • Son Güncelleme: 04.04.2019 13:42

Son dakika: seçimleri için flaş karar! Bağcılar ve ’de geçersiz oylar yeniden sayılacak

Bağcılar 1. ve 4. İlçe ile 2. Seçim Kurulu Başkanlıkları leri’ne ilişkin geçersiz oyların yeniden sayılmasına karar verdi.

Büyükşehir Belediye Seçimleri'nde bazı usulsüzlükler yapıldığı iddiaları üzerine AK Parti İl Başkanlığı ve İlçe Başkanlıkları 39 ilçede İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı sonuçlarına itiraz edip oyların yeniden sayılmasını talep etmişti.

Taleplerle ilgili flaş son dakika kararları gelmeye devam ediyor. Bağcılar 1. ve 4. İlçe ile 2. Seçim Kurulu her iki ilçedeki 'indeki geçersiz sayılan oyların yeniden sayılmasına karar verdi.

Bu çerçevede ilçedeki geçersiz oylar baştan sona elden geçirilerek tasnifi yeniden yapılacak.

Sabah

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