İstanbul yerel seçim sonuçları açıklandı mı? 31 Mart 2019 Mahalli İdareler ve Genel Seçimlerinde İstanbullular sandık başına gitti ve yerel yöneticilerini seçmek için oylarını kullandılar. Toplam 39 ilçenin yer aldığı İstanbul'da oy kullanma işlemleri 08.00 - 17.00 saatleri arasında yapıldı. Peki, İstanbul seçim sonuçlarına göre hangi parti kazandı? İşte 31 Mart ilçe ilçe İstanbul yerel seçim sonuçları...

31 MART İSTANBUL YEREL SEÇİM SONUÇLARI

İstanbul ilçeleri şu şekilde

Adalar, Arnavutköy, Ataşehir, Avcılar, Bağcılar, Bahçelievler, Bakırköy, Başakşehir, Bayrampaşa, Beşiktaş, Beykoz, Beylikdüzü, Beyoğlu, Büyükçekmece, Çatalca, Çekmeköy, Esenler, Esenyurt, Eyüpsultan, Fatih, Gaziosmanpaşa, Güngören, Kadıköy, Kağıthane, Kartal, Küçükçekmece, Maltepe, Pendik, Sancaktepe, Sarıyer, Şile, Silivri, Şişli, Sultanbeyli, Sultangazi, Tuzla, Ümraniye, Üsküdar, Zeytinburnu.

2014 İSTANBUL YEREL SEÇİM SONUÇLARI

İşte 2014 İstanbul yerel seçim sonuçları...

AK PARTİ: % 47,9

CHP: % 40,1

HDP: % 4,8

MHP: % 4

SP: % 1,4

2009 İSTANBUL YEREL SEÇİM SONUÇLARI

İşte 2009 İstanbul yerel seçim sonuçları...

AK PARTİ: % 44,20

CHP: % 37,00

MHP: % 5,10

SP: % 4,90

DTP: % 4,60