İstanbul'da seçim sonuçları üzerinde yapılan usulsüzlükler, hatalar ve geçersiz oylar üzerindeki yasal itirazlar sonrası 3 ilçede Seçim Kurulu kararını verdi.

İSTANBUL'UN 4 İLÇESİNDE YENİDEN SAYIM KARARI

Bu bağlamda Beykoz,Fatih, Çekmeköy ve Şile'de geçersiz oyların yeniden sayılmasına karar verildi.



GEÇERSİZ OY SAYISI

Beykoz'da 5 bin 352, Fatih'te 7 bin 354, Çekmeköy'de 5 bin 684 geçersiz oy vardı..

39 İLÇEDE İTİRAZ VAR

Bilindiği gibi 39 ilçede itiraz söz konusu. İlçelerden gelen ilk kararlar Beykoz, Fatih ve Çekmeköy oldu.

TÜM PARTİLERİN HUZURUNDA YENİDEN

Sayımlar tüm partilerin görevlilerinin huzurunda yeniden yapılacak.