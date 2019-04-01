31 Mart yerel seçim sonuçları partilerin oy oranları haberimizde yer alacak. 31 Mart 2019 Bursa son dakika seçim sonuçları ve oy oranları açıklandı mı? Bursa 2019 yerel seçim sonuçları son dakika gelişmelerini haberimizden güncel olarak takip edebilirsiniz. Peki Bursa ve ilçelerinde hangi parti kazandı? Seçim sonuçları açıklandığı zaman resmi sonuçlar sitemizde yer alacak. 31 Mart Bursa yerel seçim sonuçları ve tüm detaylar haberimizde olacak.

31 MART BURSA SON DAKİKA SEÇİM SONUÇLARI

BURSA BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI KİMLERDİR?

AK Parti: Alinur Aktaş

CHP: Mustafa Bozbey

Saadet Partisi: Mehmet Atmaca

Vatan Partisi: Suna Soydaş

BTP: Şevket Tamaç

TKP: Mehmet Yavuzkan

AK PARTİ BURSA BELEDİYE BAŞKANI ALİNUR AKTAŞ KİMDİR?

Alinur Aktaş 1970 yılında doğdu. İnegöl'de ilk, orta ve lise eğitimlerini tamamladı. Üniversite eğitimini ise Bursa Uludağ Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinde gerçekleştirdi.

Aktaş, evli ve 2 çocuk babası.

Alinur Aktaş iyi derecede İngilizce ve Arapça biliyor. Uzun seneler İnegöl'de mobilya sektöründe üst düzey yöneticilik yaptı. İnegöl Ak Parti Kurucu Yönetim Kurulu üyesi olarak siyasete atıldı. 28 Mart 2004 senesinde gerçekleşen seçimlerde de halk oylaması ile İnegöl Belediye Başkanı olmaya hak kazandı.

Alinur Aktaş, İnegöl Belediyesi'nde birçok zorlu projeye imza attı. Aktaş'ın İnegöl'de katkı sağladığı projeler arasında Kent Müzesi, Mobilya İhtisas OSB Projeleri,Umuteli, Yenilenen Oylat, Modef Fuarları, Dev arıtma tesisi projesi, Yeşil Enerji ve Turizm Merkezi gibi projeler bulunuyor.

2 Kasım 2017 yılında ise Alinur Aktaş, Bursa Büyükşehir Belediye yeni Başkanı oldu.

Alinur Aktaş İnegöl Belediyesi'ne verdiği hizmetlerden dolayı birçok ödüle layık görülmüştür.

Şehir ve Başkan Dergisi tarafından 2007 senesinde Sosyal Hizmet dalında "Yılın Belediye Başkanı" ödülü

Yerel Yönetim Dergisi tarafından 2010 senesinde Kentsel Dönüşüm Dalında "Yılın Belediye Başkanı" ödülü

Özel Kalem Dergisi tarafından 2012 yılında "Yılın İlçe Belediye Başkanı" Ödülü

Time Dergisi tarafından 2014 yılında "Yılın Belediye Başkanı" ödülü

Kent Ekonomisi ve Kültür, Sanat ve Turizm Etkinlikleri kategorisinde 2015 senesinde ödül aldı.

Marketing Türkiye tarafından 2015 senesinde Mobilya sektöründeki desteğinden dolayı "Kente Değer Katan Markalar" ödülü.

Kamu Görevlileri ve Çalışanları Derneği tarafından 2016 senesinde "Yılın En Başarılı İlçe Belediye Başkanı"

Uluslararası Radyocular Birliği tarafından 2016 senesinde 8. Alkışı Hak edenler ödül programında "Yılın Alkışı Hak Eden Belediye Başkanı" ödülü

Skyreporter Dergisi tarafından 2017 senesinde Bütçe Yönetimi ve Performansı alanında ödül almıştır.

Mahalli İdareler Araştırma ve Geliştirme Merkezi tarafından 2017 senesinde Etkin Belediye Proje Yarışmasında ödül

Marka Belediyeler Dergisi tarafından 2017 senesinde "Marka Belediye ve Marka proje" ödülü

Özel Kalem Dergisi tarafından 2017 senesinde "Yılın Büyükşehir İlçe Belediye Başkanı" ödülü almıştır.

BURSA TARİHİ

Uygarlıklar beşiği Anadolu'nun cennet köşelerinden Bursa ve çevresi, çok eski çağlardan beri yerleşimlere sahne olmuştur. Bölgede eski yerleşim alanlarının yarattığı uygarlıkların günümüzden 7 bin yıl öncesine gittiği, Ilıpınar Höyüğü kazılarında ortaya çıkmıştır. Höyükte yapılan kazılar sonucunda, MÖ. 5200 yıl öncesine dek inen bir yerleşim alanı bulunmuştur.

Bursa'nın 7 km. kuzeyinde Demirtaş nahiyesinin 2,5 km. güneyinde, 90 m. çevresi 5 m. yüksekliği olan "Demirtaş Höyüğü" yer almaktadır. Bu höyükte genellikle elde, az miktarda da çarkta yapılmış kâse, küp ve testilere ait seramik parçaları bulunmaktadır. Bunlar erken bronz çağdan kalmış olup MÖ. 2500'lü yıllara tarihlenir.

Kentin 14 km batısında, Çayırköyü'nün 1 km güneybatısındaki "Çayırköy Höyüğü'nün" boyutları da Demirtaş Höyüğü ile aynıdır. Burada bulunan seramik parçalarında gri, kırmızı, kahverengi ve siyah renkler hakimdir. Bulunan seramik parçalarının önemli kısmı elde, çok azı ise çarkta yapılmıştır. Höyüğün en eski buluntusu MÖ. 2700 yılına aittir.

MÖ. 3. yüzyılda Bithynialılar ve Prusiaslılar tarafından kurulan kentin ilk adı "Prusa" idi. Yazılı kaynaklarda "Bitinya" olarak da geçen Bursa ve çevresinin en eski yerleşimleri İznik Gölü çevresindedir. Sadece İznik Gölü çevresinde, taş devirlerinde kurulduğu anlaşılan yedi önemli höyük bulunmaktadır. Bunlardan Orhangazi yakınlarındaki Ilıpınar ve onun 750 m. kadar doğusundaki Hacılartepe Höyüğü, Orhangazi-İznik yolunun Yeniköy altı mevkiinde Tepecik Höyüğü, İznik Gölü'nün doğusunda ise Körüstan, Üyücek Tepe, Höyücek ve Karadin höyükleri bulunmaktadır.

İnegöl kent merkezinde, Cumatepe höyüğü ile 3 km doğusunda bulunan Doğutepe Akhisar höyükleriyle Yenişehir Babasultan Höyüğü tarih öncesi devirlere ait yerleşimleri işaret etmektedir. Demirtaş Köyü Höyüğü ile M. Kemalpaşa'nın Dorak Köyü ile Tahtalı Köyü'ndeki kalıntılar, Bursa bölgesinin en az beş bin yıllık önemli bir uygarlık alanı olduğuna işaret etmektedir.