31 Mart 2019 Çanakkale yerel seçim sonuçları ve son dakika gellişmelerini sitemizden takip edebilirsiniz. Çanakkale seçim sonuçları, 31 Mart 2019'da da yakından takip ediliyor. Çanakkale yerel seçim sonuçları oy oranlarında hangi parti önde? Çanakkale yerel seçim sonuçları açıklandığı anda haberimizde olacak son dakika sonuçlarını saniye saniye takip edebilirsiniz. Çanakkale; Çanakkale Boğazı sayesinde Anadolu ile Avrupa ve Akdeniz ile Karadeniz arasındaki bağlantıyı sağlayan iki geçit bölgesinden biridir. Bu özelliği nedeniyle oldukça zengin bir tarihi vardır.
31 MART ÇANAKKALE SON DAKİKA SEÇİM SONUÇLARI
ÇANAKKALE BELEDİYE BAŞKANI ADAYLARI
AK Parti Çanakkale Belediye Başkan adayları;
Çanakkale Belediye başkan adayı: Ayhan Gider
CHP Çanakkale Belediye Başkan adayları;
Çanakkale Bayramiç-Mert Uygun
Çanakkale Biga-İsmail Işık(Mevcut Başkan)
Çanakkale Biga Karabiga-Muzaffer Karataş(Mevcut Başkan)
Çanakkale Gelibolu-Münir Mustafa Özacar (Mevcut Başkan)
Çanakkale Ezine Geyikli-Ercan Yılmaz(Mevcut Başkan)
Çanankkale Gelibolu Kavakköy-Necati Kopça (Mevcut Başkan)
Çanakkale Merkez Kepez - Birol Arslan
Çanakkale Merkez- Ülgür Gökhan
Çanakkale Ayvacık Küçükkuyu - Cengiz Balkan
Çanakkale Lapseki Umurbey- Erdal Doğan
Çanakkale Gelibolu Evreşe- Şefik Ay
MHP Çanakkale Belediye Başkan adayları;
Çanakkale Çan Terzialan Belde : Arif Yumuşak
Çanakkale Gelibolu: Mehmet Eligül
Çanakkale Bayramiç :Şuayip Başaran
Çanakkale Biga: Enver Koç
Çanakkale Eceabat: Engin Derse
Çanakkale Ezine: Ali Tevfik Aytimurer
Çanakkale Gökçeada: Ertan Erdoğan
Çanakkale Lapeski: Adem Balta
Çanakkale Yenice: Levent Akyol
Çanakkale Biga Gümüşçay Mehmet Dal Belde
İYİ Parti Çanakkale Belediye Başkan adayları;
Çanakkale Gökçeada: Ünal Çetin
ÇANAKKALE'NİN TARİHİ
Eski çağlarda HELLESPONTOS ve DARDANEL olarak anılan Çanakkale M.Ö. 3000 yılından beri yerleşim alanı niteliğini korumuştur.
Erken Bronz Dönemi'nden bu yana önemli bir yerleşim merkezi olan Çanakkale; Çanakkale Boğazı sayesinde Anadolu ile Avrupa ve Akdeniz ile Karadeniz arasındaki bağlantıyı sağlayan iki geçit bölgesinden biridir. Bu özelliği nedeniyle oldukça zengin bir tarihi vardır.
Yörede yaşayan topluluklara ekonomik ve askeri üstünlük sağlamış, onlar da uygarlık alanında çağdaşlarını geçmişlerdir. Ancak bu durum, yöreyi çeşitli göç ve istila hareketlerinin hedefi yapmıştır. Değişik tarihlerde yerleşmek ya da yağmalamak amacıyla bölgeye gelenler olmuş, her iki durumda belirli kültür alışverişini yoğunlaştırmıştır. Bu kültürel yoğrulma, yüzyıllar boyu kesintilerle sürmüş, bunun sonucu oldukça renkli bir kültür mozaiği ortaya çıkmıştır. Boğazın en dar yerinde Fatih Sultan Mehmet döneminde Rumeli yakasında Sestos dolaylarında Kilitbahir, Anadolu yakasında Abydos dolaylarında Sultaniye (Kale-i Sultaniye) ya da Çanak Kalesi adı ile anılan kaleler yapılmıştır. Bugünkü Çanakkale İli'nin adı Anadolu yakasındaki Çanak Kalesinden gelmektedir.
Yörenin en eski halkı Beşiktepe ve Kumtepe yerleşmelerinden bilinen Kalkolitik Dönemin yerli halkıdır. Bunları, İ.Ö. 3000'lerden 1200'lere kadar herhangi bir dış etki altında kalmadan yaşamlarını sürdüren Troya halkı izler. Bundan sonra sırasıyla Troya Savaşları ile Akalar, Ege göçleri ile çeşitli kavimler gelmiştir. En son olarak Sicilyalı Komutan Roger De Flor'un ölümüyle buyruğundaki Katalonyalılar bir süre etkinliklerini sürdürseler de, daha sonra Türkler'le yaptıkları bir anlaşma gereği, Çanakkale ve yöresini Türk Beylerine bırakmışlardır.
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