31 Mart 2019 Çanakkale yerel seçim sonuçları ve son dakika gellişmelerini sitemizden takip edebilirsiniz. Çanakkale seçim sonuçları, 31 Mart 2019'da da yakından takip ediliyor. Çanakkale yerel seçim sonuçları oy oranlarında hangi parti önde? Çanakkale yerel seçim sonuçları açıklandığı anda haberimizde olacak son dakika sonuçlarını saniye saniye takip edebilirsiniz. Çanakkale; Çanakkale Boğazı sayesinde Anadolu ile Avrupa ve Akdeniz ile Karadeniz arasındaki bağlantıyı sağlayan iki geçit bölgesinden biridir. Bu özelliği nedeniyle oldukça zengin bir tarihi vardır.

31 MART ÇANAKKALE SON DAKİKA SEÇİM SONUÇLARI

ÇANAKKALE BELEDİYE BAŞKANI ADAYLARI

AK Parti Çanakkale Belediye Başkan adayları;

Çanakkale Belediye başkan adayı: Ayhan Gider

CHP Çanakkale Belediye Başkan adayları;

Çanakkale Bayramiç-Mert Uygun

Çanakkale Biga-İsmail Işık(Mevcut Başkan)

Çanakkale Biga Karabiga-Muzaffer Karataş(Mevcut Başkan)

Çanakkale Gelibolu-Münir Mustafa Özacar (Mevcut Başkan)

Çanakkale Ezine Geyikli-Ercan Yılmaz(Mevcut Başkan)

Çanankkale Gelibolu Kavakköy-Necati Kopça (Mevcut Başkan)

Çanakkale Merkez Kepez - Birol Arslan

Çanakkale Merkez- Ülgür Gökhan

Çanakkale Ayvacık Küçükkuyu - Cengiz Balkan

Çanakkale Lapseki Umurbey- Erdal Doğan

Çanakkale Gelibolu Evreşe- Şefik Ay

MHP Çanakkale Belediye Başkan adayları;

Çanakkale Çan Terzialan Belde : Arif Yumuşak

Çanakkale Gelibolu: Mehmet Eligül

Çanakkale Bayramiç :Şuayip Başaran

Çanakkale Biga: Enver Koç

Çanakkale Eceabat: Engin Derse

Çanakkale Ezine: Ali Tevfik Aytimurer

Çanakkale Gökçeada: Ertan Erdoğan

Çanakkale Lapeski: Adem Balta

Çanakkale Yenice: Levent Akyol

Çanakkale Biga Gümüşçay Mehmet Dal Belde

İYİ Parti Çanakkale Belediye Başkan adayları;

Çanakkale Gökçeada: Ünal Çetin

ÇANAKKALE'NİN TARİHİ



Eski çağlarda HELLESPONTOS ve DARDANEL olarak anılan Çanakkale M.Ö. 3000 yılından beri yerleşim alanı niteliğini korumuştur.

Erken Bronz Dönemi'nden bu yana önemli bir yerleşim merkezi olan Çanakkale; Çanakkale Boğazı sayesinde Anadolu ile Avrupa ve Akdeniz ile Karadeniz arasındaki bağlantıyı sağlayan iki geçit bölgesinden biridir. Bu özelliği nedeniyle oldukça zengin bir tarihi vardır.

Yörede yaşayan topluluklara ekonomik ve askeri üstünlük sağlamış, onlar da uygarlık alanında çağdaşlarını geçmişlerdir. Ancak bu durum, yöreyi çeşitli göç ve istila hareketlerinin hedefi yapmıştır. Değişik tarihlerde yerleşmek ya da yağmalamak amacıyla bölgeye gelenler olmuş, her iki durumda belirli kültür alışverişini yoğunlaştırmıştır. Bu kültürel yoğrulma, yüzyıllar boyu kesintilerle sürmüş, bunun sonucu oldukça renkli bir kültür mozaiği ortaya çıkmıştır. Boğazın en dar yerinde Fatih Sultan Mehmet döneminde Rumeli yakasında Sestos dolaylarında Kilitbahir, Anadolu yakasında Abydos dolaylarında Sultaniye (Kale-i Sultaniye) ya da Çanak Kalesi adı ile anılan kaleler yapılmıştır. Bugünkü Çanakkale İli'nin adı Anadolu yakasındaki Çanak Kalesinden gelmektedir.

Yörenin en eski halkı Beşiktepe ve Kumtepe yerleşmelerinden bilinen Kalkolitik Dönemin yerli halkıdır. Bunları, İ.Ö. 3000'lerden 1200'lere kadar herhangi bir dış etki altında kalmadan yaşamlarını sürdüren Troya halkı izler. Bundan sonra sırasıyla Troya Savaşları ile Akalar, Ege göçleri ile çeşitli kavimler gelmiştir. En son olarak Sicilyalı Komutan Roger De Flor'un ölümüyle buyruğundaki Katalonyalılar bir süre etkinliklerini sürdürseler de, daha sonra Türkler'le yaptıkları bir anlaşma gereği, Çanakkale ve yöresini Türk Beylerine bırakmışlardır.