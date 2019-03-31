CHP Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı adayı Mustafa Bozbey kimdir? 31 Mart yerel seçimleriyle birlikte Belediye Başkan Adayları da araştırılmaya başlandı. Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin CHP adayı olan Mustafa Bozbey'nin yaşı, nereli olduğu ve kim olduğu hakkında ayrıntılı araştırma yapılıyor. CHP Bursa Büyükşehir Belediyesi adayı olan Mustafa Bozbey hakkında tüm detayları haberimizde sizler için verdik. 1962 yılında Bursa, Nilüfer ilçesi, Özlüce Mahallesi'nde doğdu. İlkokulu Özlüce İlkokulu'nda, Orta ve Lise öğrenimini Bursa Cumhuriyet Lisesi'nde tamamladı. Yüksek Öğrenimini 1980 yılında girdiği Anadolu Üniversitesi'nde gördü. Mühendislik Mimarlık Fakültesi-İnşaat Mühendisliği Bölümünü 1984 yılında bitirdi. Aynı okulda yüksek lisans eğitimini tamamladı.

MUSTAFA BOZBEY KİMDİR?

1962 yılında Bursa, Nilüfer ilçesi, Özlüce Mahallesi'nde doğdu. İlkokulu Özlüce İlkokulu'nda, Orta ve Lise öğrenimini Bursa Cumhuriyet Lisesi'nde tamamladı. Yüksek Öğrenimini 1980 yılında girdiği Anadolu Üniversitesi'nde gördü. Mühendislik Mimarlık Fakültesi-İnşaat Mühendisliği Bölümünü 1984 yılında bitirdi. Aynı okulda yüksek lisans eğitimini tamamladı.

1986 yılında projecilik ile başladığı meslek hayatına, daha sonra mesleğiyle ilgili taahhüt işleri yaparak devam etti. 1989 yılında inşaat şirketini kurdu. 1999 ve 2004'te DSP'nin, 2009 ve 2014 seçimlerinde de CHP'nin adayı olarak Nilüfer Belediye Başkanı oldu.

Evli olan Mustafa Bozbey, 1 çocuk babasıdır.

BURSA TARİHİ

Bursa, Türkiye'nin bir ili ve en kalabalık dördüncü şehri. 2013 itibarıyla 2.740.970 nüfusa sahiptir. Marmara Bölgesinin Güney Marmara bölümünde, 40° batı boylam ve 29° kuzey enlem daireleri arasında yer alır. Eski adı Hüdavendigâr'dır. Kuzeyinde Marmara Denizi ve Yalova, kuzeydoğuda Kocaeli ve Sakarya, doğuda Bilecik, güneyde Kütahya ve batıda Balıkesir illeri ile çevrilidir.