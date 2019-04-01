31 Mart 2019 Bolu yerel seçim sonuçları ve son dakika gellişmelerini sitemizden takip edebilirsiniz. Bolu seçim sonuçları, 31 Mart 2019'da da yakından takip ediliyor. Bolu yerel seçim sonuçları oy oranlarında hangi parti önde? Bolu belediye başkanının kim olacağı merak ediliyor. Bolu AK Parti Cumhur İttifakı adayı Fatih Metin oldu. CHP Millet İttifakı adayı Tanju Özcan oldu. Peki 2019 Bolu belediye başkanı kim oldu?

31 MART BOLU SON DAKİKA SEÇİM SONUÇLARI

BOLU'NUN KAÇ TANE İLÇESİ VARDIR?

Bolu ilinin ilçeleri,

Bolu ili nüfusu: 311.810'dur. Bu nüfusun %72,7'si şehirlerde yaşamaktadır (2018 sonu). İlin yüzölçümü 8.313 km2'dir. İlde km2'ye 38 kişi düşmektedir. (Bu sayı Merkezde 127'dür.) İlde yıllık nüfus artış oranı % 2,85 olmuştur.

01 Şubat 2019 TÜİK verilerine göre 9 İlçe, 12 belediye, bu belediyelerde 93 mahalle, ayrıca 487 köy bulunmaktadır.

Nüfus artış oranı en yüksek ve en düşük ilçeler: Dörtdivan (% 15,42)- Seben (% 0,46)

Bolu (il merkezi)

Dörtdivan

Gerede

Göynük

Kıbrıscık

Mengen

Mudurnu

Seben

Yeniçağa

BOLU HAKKINDA

Bolu yöresine ilk yerleşenlerin Bebrikler olduğu sanılıyor. Bebrikya ismiyle anılan bu yöreye İ.Ö. 8.yy sonrasında batıdan gelen Bithynialılar yerleşmişti. Daha sonra Bithynia olarak adlandırılan bu bölgede başlıca yerleşme yerleri Kienos (daha sonra Prusias, bugün Konuralp) ile Bithynion (bu günkü Bolu)'du. İskender'in ölümünün olduğu dönemde Bolu yöresinde bağımsız Bithynia Krallığı kuruldu.

Roma döneminde Bithynium olarak anılan kente İmparator Cladius'un hüküm sürdüğü yıllarda Cladiopolis ismi konuldu. İ.S. 2. yy. başlarında İmparator Hadrianus döneminde önem kazanan kent daha sonra Hadrionapolis olarak isimlendirildi. Şehir Bizans yönetimi altındayken elverişli doğal konumu sayesinde 7. ve 9. yüzyıllardaki Arap akınlarından etkilenmedi. Bizans döneminde Bir piskoposluk merkezi olan ve Polis olarak adlandırılan kenti 11. yy'da yöreye gelmeye başlayan Türkmenler Bolu olarak isimlendirilir.

11. yüzyıldan sonra Bizanslılar ile Anadolu Selçuklular arasında el değiştiren yöre 13. yüzyılda Anadolu Selçuklularının, daha sonra İlhanlıların eline geçti. Osman Gazi döneminde (1299-1324) Konur Alp tarafından Osmanlı topraklarına katıldı ve sancak merkezi oldu. 1324-1692 döneminde Bolu'yu yöneten sancak beyleri arasında Konur Alp, Gündüz Alp, I. Süleyman (Kanuni) ve Zor Mustafa Paşa dikkat çeker.

Bir dönem İsfendiyaroğulları'nın istila ettiği Bolu, 1692-1811 yılları arasında sancak beyleri yerine atanan voyvodalar tarafından yönetildi. 1811'de II. Mahmud voyvodalığı kaldırınca, Bolu-Viranşehir adıyla yeniden sancak oldu. 1864 Vilayet Nizamnamesi ile Bolu Sancağı Kastamonu Vilayetine bağlandı. II. Meşrutiyet ilan edildiğinde Bolu Kastamonu'ya bağlı olduğundan, ilk Bolu Mebusları Kastamonu mebusları arasında bulunmuştu.

II. Meşrutiyetten (1908) Cumhuriyet dönemine kadar bağımsız sancak olarak yönetilen Bolu, 1923'te Vilayet haline getirildi. Bolu'nun son Mutasarrıfı Ahmet Fahrettin Bey Bolu'nun ilk valisi oldu.

Atatürk ve Bolu: Atatürk Bolu'ya 17 Temmuz 1934 tarihinde gelmiş Halkevinin hatıra defterine şunları yazmıştır: "Bolu Halkevinde bir gece kaldım. Bolu'nun güzelliğinden, halkın coşkun sevinçlerinden çok mütehassis oldum."