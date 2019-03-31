31 Mart yerel seçimleriyle birlikte Belediye Başkan Adayları da araştırılmaya başlandı. Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin AK Parti adayı olan Alinur Aktaş'ın yaşı, nereli olduğu ve kim olduğu hakkında ayrıntılı araştırma yapılıyor. AK Parti Bursa Büyükşehir Belediyesi adayı olan Alinur Aktaş hakkında tüm detayları haberimizde sizler için verdik. 1970 Bursa İnegöl doğumlu olan Alinur Aktaş, ilk, orta ve lise öğreniminin ardından Bursa Uludağ Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesinden mezun olmuştur. Yüksek lisansını Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Yönetimi alanında yapan Aktaş, Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavirdir.

ALİNUR AKTAŞ KİMDİR?

1970 Bursa İnegöl doğumlu olan Alinur Aktaş, ilk, orta ve lise öğreniminin ardından Bursa Uludağ Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesinden mezun olmuştur. Yüksek lisansını Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Yönetimi alanında yapan Aktaş, Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavirdir.

2002 yılında AK parti Kurucu yönetim kurulu üyesi olarak siyasi hayatı başlamış ardından 2004 yılındaki yerel seçimlerde İnegöl Belediye Başkanı seçilmiştir. 3 dönem boyunca belediye başkanlığı görevini sürdüren Aktaş, farklı alanlarda yaptığı projelerle bir çok kez 'Yılın Belediye Başkanı' seçilmiştir.

02 Kasım 2017 tarihinde Büyükşehir meclisinde yapılan olağanüstü oturumda Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı seçilmiştir. İngilizce ve Arapça bilen Alinur Aktaş evli ve 2 çocuk babasıdır.

BURSA TARİHİ

Bursa, Türkiye'nin bir ili ve en kalabalık dördüncü şehri. 2013 itibarıyla 2.740.970 nüfusa sahiptir. Marmara Bölgesinin Güney Marmara bölümünde, 40° batı boylam ve 29° kuzey enlem daireleri arasında yer alır. Eski adı Hüdavendigâr'dır. Kuzeyinde Marmara Denizi ve Yalova, kuzeydoğuda Kocaeli ve Sakarya, doğuda Bilecik, güneyde Kütahya ve batıda Balıkesir illeri ile çevrilidir.