Yarın hangi kurumlar tatil? 1 Nisan Pazartesi bankalar, hastaneler ve PTT açık mı?

Türkiye bugün sandık başına gitti. 31 Mart yerel seçimler sonrası tatil olacak mı, soruları merak edilmeye başlandı. Milli Eğitim Bakanlığı'nın 1 Nisan'da okulların tatil edildiğini açıklamasının ardından hastane, banka, noter gibi kurumların açık olup, olmayacağı araştırılıyor. Peki, 1 Nisan Pazartesi günü bankalar, hastaneler ve PTT açık mı? Yarın hangi kurumlar tatil? İşte detaylar...

YARIN HANGİ KURUMLAR TATİL?

1 Nisan Pazartesi günü tüm kurumlar hizmet vermeye devam edecek ve tatil olmayacak. Böylelikle, 31 Mart yerel seçimler sonrası 1 Nisan'da eczaneler, noterler, hastaneler, bankalar ve PTT açık olacak.