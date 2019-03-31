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  • 31.03.2019 19:26
  • Son Güncelleme: 31.03.2019 19:26

Yarın hangi kurumlar tatil? 1 Nisan Pazartesi bankalar, hastaneler ve PTT açık mı?

Milyonlarca vatandaş 1 Nisan Pazartesi günü hangi kurumların tatil olacağını araştırıyor. 31 Mart'ta yapılan seçim dolayısıyla okulların tatil edildiği bilgisinin ardından banka ve hastanelerin tatil olup olmadığı merak konusu oldu. Peki, yarın hangi kurumlar tatil?

Yarın bankalar açık mı?

Türkiye bugün sandık başına gitti. 31 Mart yerel seçimler sonrası tatil olacak mı, soruları merak edilmeye başlandı. Milli Eğitim Bakanlığı'nın 1 Nisan'da okulların tatil edildiğini açıklamasının ardından hastane, banka, noter gibi kurumların açık olup, olmayacağı araştırılıyor. Peki, 1 Nisan Pazartesi günü bankalar, hastaneler ve PTT açık mı? Yarın hangi kurumlar tatil? İşte detaylar...

YARIN HANGİ KURUMLAR TATİL?

1 Nisan Pazartesi günü tüm kurumlar hizmet vermeye devam edecek ve tatil olmayacak. Böylelikle, 31 Mart yerel seçimler sonrası 1 Nisan'da eczaneler, noterler, hastaneler, bankalar ve PTT açık olacak.

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