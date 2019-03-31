31 Mart Kastamonu yerel seçim sonuçları açıklanıyor. 31 Mart 2019 Mahalli İdareler ve Genel Seçimlerinde milyonlar sandık başına gitti. Kastamonu'da oy kullanma işlemleri 08.00 - 17.00 saatleri arasında gerçekleştirildi. Toplam 20 ilçenin yer aldığı Kastamonu'da oy kullanan vatandaşlar seçim sonuçlarını araştırmaya başladı. Kastamonu seçim sonuçları, takvim.com.tr tarafından anlık olarak takip ediliyor. Abana, Ağlı, Araç, Azdavay, Bozkurt, Çatalzeytin, Cide, Daday, Devrekani, Doğanyurt, Hanönü, İhsangazi, İnebolu, Küre, Merkez, Pınarbaşı, Şenpazar, Seydiler, Taşköprü ve Tosya seçim sonuçları hangi parti kazandı? İşte 31 Mart Kastamonu yerel seçim sonuçları...

31 MART YEREL SEÇİM SONUÇLARI CANLI TAKİP ETMEK İÇİN TIKLAYIN

31 MART KASTAMONU YEREL SEÇİM SONUÇLARI

Kastamonu seçim sonuçları açıklanıyor. Oy oranları anlık olarak güncellenmektedir.

AK Parti Kastamonu Belediye Başkan adayı Tahsin Babaş: %

CHP Kastamonu Belediye Başkan adayı Mustafa Öztürk: %

MHP Kastamonu Belediye Başkan adayı Rahmi Galip Vidinlioğlu: %

Saadet Partisi Kastamonu Belediye Başkan adayı Kadir Yalçın: %

KASTAMONU İLÇE İLÇE SEÇİM SONUÇLARI

Kastamonu ilçelerinin seçim sonuçları tam olarak açıklandığında aşağıdaki liste güncellenecektir.

Abana:

Ağlı:

Araç:

Azdavay:

Bozkurt:

Çatalzeytin:

Cide:

Daday:

Devrekani:

Doğanyurt:

Hanönü:

İhsangazi:

İnebolu:

Küre:

Merkez:

Pınarbaşı:

Şenpazar:

Seydiler:

Taşköprü:

Tosya:

2014 KASTAMONU YEREL SEÇİM SONUÇLARI

2014 Kastamonu yerel seçim sonuçları, binlerce kişi tarafından merak ediliyor. İşte 2014 Kastamonu yerel seçim sonuçları...

AK PARTİ: % 45,7

MHP: % 45,3



CHP: % 7,2

BBP: % 0,8

SP: % 0,7

2009 KASTAMONU YEREL SEÇİM SONUÇLARI

MHP: % 49,30

AK PARTİ: % 38,70

CHP: % 8,60

SP: % 1,30

KASTAMONU HAKKINDA

Kastamonu, Türkiye'nin Karadeniz Bölgesi'nde yer alan, Karaçomak Deresi vadisinde kurulu olan şehirdir. Anadolu'nun en eski şehirlerinden biri olarak bilinir ve halk arasında Evliyalar Şehri olarak bilinir.

Kastamonu şehrinde yapılan arkeolojik kazılar sonucunda bulunan çakmaktaşları ve el baltalarının, Yontma Taş Devri'nden kaldığı tespit edilmiştir. Kastamonu şehir çevresinin M.Ö. 50 binlere kadar dayandığı tahmin edilmektedir.

M.Ö. 1400-1390 yıllarında Hititler, Kaşkalarla ciddi bir savaşa girmiş ve sonunda Kastamonu şehrini fethetmiştir. Hititlerin ardından Frigya ve Lidya Krallıkları Kastamonu şehrine egemen olmuş, ardından da M.Ö. 4. yüzyılda Persler bölgeyi ele geçirmiştir.

M.Ö. 1. yüzyıla kadar Kastamonu'yu elinde tutan Pontus Krallığı ise M.Ö. 1. yüzyılda Romalılar tarafından ortadan kaldırılmış ve Kastamonu şehri uzun yıllar boyunca Roma hakimiyetinde kalmıştır. M.Ö. 395'te Roma İmparatorluğu'nun bölünmesiyle, Kastamonu şehri Bizans yönetimine girmiştir.

Fatih Sultan Mehmet, Trabzon Seferi esnasında Kastamonu şehrini de fethetti ve Osmanlı İmparatorluğu topraklarına kattı. 1461 yılından 1922 yılına kadar Osmanlı egemenliğinde kalan Kastamonu, uzunca bir süre Bolu Eyaleti olarak kalmış ve Bolu Sancağı hükmüyle yönetilmiştir.

Milli Mücadele esnasında lojistik destek anlamında en güvenilir bölge Kastamonu'ydu. Milli Mücadeleye özellikle İstiklal Yolu adı verilen yol ile büyük destek sağlayan şehir, Ankara'ya yiyecek, giyecek, para, cephane ve silah aktarımında büyük rol oynamıştır. Aynı zamanda Kurtuluş Savaşı'nda cepheye en çok asker gönderen şehirdir.

Günümüzde ise Türkiye Cumhuriyeti Devleti sınırları içerisinde yer almaktadır.