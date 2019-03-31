31 Mart Hakkari yerel seçim sonuçları açıklanıyor. 31 Mart 2019 Mahalli İdareler ve Genel Seçimlerinde milyonlar sandık başına gitti. Hakkari'de oy kullanma işlemleri 07.00 - 16.00 saatleri arasında gerçekleştirildi. Toplam 5 ilçenin yer aldığı Hakkari'de oy kullanan vatandaşlar seçim sonuçlarını araştırmaya başladı. Hakkari seçim sonuçları, takvim.com.tr tarafından anlık olarak takip ediliyor. Çukurca, Derecik, Merkez, Şemdinli ve Yüksekova seçim sonuçları hangi parti kazandı? İşte 31 Mart Hakkari yerel seçim sonuçları...

31 MART YEREL SEÇİM SONUÇLARI CANLI TAKİP ETMEK İÇİN TIKLAYIN

31 MART HAKKARİ YEREL SEÇİM SONUÇLARI

Hakkari seçim sonuçları açıklanıyor. Oy oranları anlık olarak güncellenmektedir.

AK Parti Hakkari Belediye Başkan adayı Cüneyt Epcim: %

CHP Hakkari Belediye Başkan adayı Metin Koparan: %

BTP Hakkari Belediye Başkan adayı Mehmet Eşki: %

HDP Hakkari Belediye Başkan adayı Cihan Karaman: %

DSP Hakkari Belediye Başkan adayı Nursel Kızılırmak: %

HAKKARİ İLÇE İLÇE SEÇİM SONUÇLARI

Hakkari ilçelerinin seçim sonuçları tam olarak açıklandığında aşağıdaki liste güncellenecektir.

Çukurca:

Derecik:

Merkez:

Şemdinli:

Yüksekova:

2014 HAKKARİ YEREL SEÇİM SONUÇLARI

2014 Hakkari yerel seçim sonuçları, binlerce kişi tarafından merak ediliyor. İşte 2014 Hakkari yerel seçim sonuçları...

BDP: % 66,8

AK PARTİ: % 26,1

BTP: % 2,5

MHP: % 2,3

CHP: % 1,4

SP: % 0,9

2009 HAKKARİ YEREL SEÇİM SONUÇLARI

DTP: % 80,20

AK PARTİ: % 15,10

CHP: % 1,20

SP: % 1,10

MHP: % 0,70

DSP: % 0,70

DP: % 0,50

BBP: % 0,30

BTP: % 0,20

HAKKARİ HAKKINDA

Hakkari şehri, Türkiye'nin Doğu Anadolu Bölgesi'nde yer alan en kalabalık nüfuslu 62. şehridir. 2014'ün sonundaki nüfus sayımı verilerine göre 276.287 kişilik nüfusu bulunmaktaydı. Yüzölçümü ve toprak olarak bakıldığında Türkiye'nin 47. büyük şehridir. Güneyinde Irak ile sınır komşuluğu, doğusunda ise İran ile sınır komşuluğu bulunmaktadır.

Tarihi boyunca Hurri ve Urartu Krallıkları'nın bir toprafı olan Hakkari şehri, sonrasında Pers İmparatorluğu'nun egemenliğinin sonlanmasıyla Arap egemenliğine girmiştir. Bir süre boyunca Arapların yönettiği şehir Selçuklular tarafından ele geçirilmiştir.

1536 yılında Osmanlı İmparatorluğu'nun topraklarına kazandırdığı Hakkari, yaklaşık 400 yıl boyunca Osmanlı Egemenliği altında kalmıştır. Günümüzde Türkiye Cumhuriyeti'ne bağlı olarak yer alan Hakkari şehrinin ekonomisi sınır ticareti ve hayvancılık ile oluşmaktadır.