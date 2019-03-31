31 Mart Gümüşhane yerel seçim sonuçları açıklanıyor. 31 Mart 2019 Mahalli İdareler ve Genel Seçimlerinde milyonlar sandık başına gitti. Gümüşhane'de oy kullanma işlemleri 07.00 - 16.00 saatleri arasında gerçekleştirildi. Toplam 6 ilçenin yer aldığı Gümüşhane'de oy kullanan vatandaşlar seçim sonuçlarını araştırmaya başladı. Gümüşhane seçim sonuçları, takvim.com.tr tarafından anlık olarak takip ediliyor. Kelkit, Köse, Kürtün, Merkez, Şiran ve Torul seçim sonuçları hangi parti kazandı? İşte 31 Mart Gümüşhane yerel seçim sonuçları...

31 MART YEREL SEÇİM SONUÇLARI CANLI TAKİP ETMEK İÇİN TIKLAYIN

31 MART GÜMÜŞHANE YEREL SEÇİM SONUÇLARI

Gümüşhane seçim sonuçları açıklanıyor. Oy oranları anlık olarak güncellenmektedir.

AK Parti Gümüşhane Belediye Başkan adayı Ercan Çimen: %

CHP Gümüşhane Belediye Başkan adayı Bedri Ağaç: %

BTP Gümüşhane Belediye Başkan adayı Ercan Çimen: %

MHP Gümüşhane Belediye Başkan adayı Sabri Varan: %

İYİ PARTİ Gümüşhane Belediye Başkan adayı Mustafa Canlı: %

GÜMÜŞHANE İLÇE İLÇE SEÇİM SONUÇLARI

Gümüşhane ilçelerinin seçim sonuçları tam olarak açıklandığında aşağıdaki liste güncellenecektir.

Kelkit:

Köse:

Kürtün:

Merkez:

Şiran:

Torul:

2014 GÜMÜŞHANE YEREL SEÇİM SONUÇLARI

2014 Gümüşhane yerel seçim sonuçları, binlerce kişi tarafından merak ediliyor. İşte 2014 Gümüşhane yerel seçim sonuçları...

AK PARTİ: % 57,5

MHP: % 36,3

CHP: % 3,6

SP: % 1,3

BBP: % 1,2

BTP: % 0,1

2009 GÜMÜŞHANE YEREL SEÇİM SONUÇLARI

MHP: 41,80

AK PARTİ: 41,60

CHP: 8,60

DP: 4,80

SP: 2,30

BTP: 0,40

DSP: 0,20

TKP: 0,20

GÜMÜŞHANE HAKKINDA

Gümüşhane, Türkiye'nin Karadeniz Bölgesi'nde yer alan, 6.575 km2'lik yözölçümüne sahip olan şehirdir.

Tarihi boyunca birçok medeniyetin hakimiyeti altına girmiştir. Antik Çağ'dan günümüze kadar Roma İmparatorluğu, Bizans İmparatorluğu, Trabzon İmparatorluğu ve Osmanlı İmparatorluğu toprağı olmuştur.

Fatih Sultan Mehmet döneminde tam olarak Türk egemenliğine geçiş yapan Gümüşhane, 1473'te Osmanlı İmparatorluğu'na katılmıştır. Osmanlı döneminde Trabzon Vilayeti'nin dört sancağından biri konumunda bulunan Gümüşhane, Osmanlı İmparatorluğu'nun darphanesi olmuştur. İmparatorluk hazinesinin altıda birini karşılayan Gümüşhane, aynı zamanda doğu seferleri esnasında yeniçerilerin savaş teçhizatlarının üretim merkezi olmuştur.

1914'te Birinci Dünya Savaşı'nın başlamasıyla Ruslar tarafından işgal edilmek istenmiş ancak savunma yapılmıştır.

Günümüzde Gümüşhane şehri sürekli göç veren bir şehirdir ve yeterli iş alanı olmaması nedeniyle de göç vermeye devam etmektedir. Ekonomisini ağırlıklı olarak madencilik ve ormancılıktan sağlamaktadır.