31 Mart Giresun yerel seçim sonuçları açıklanıyor. 31 Mart 2019 Mahalli İdareler ve Genel Seçimlerinde milyonlar sandık başına gitti. Giresun'da oy kullanma işlemleri 07.00 - 16.00 saatleri arasında gerçekleştirildi. Toplam 16 ilçenin yer aldığı Giresun'da oy kullanan vatandaşlar seçim sonuçlarını araştırmaya başladı. Giresun seçim sonuçları, takvim.com.tr tarafından anlık olarak takip ediliyor. Alucra, Bulancak, Çamoluk, Çanakçı, Dereli, Doğankent, Espiye, Eynesil, Görele, Güce, Keşap, Merkez, Piraziz, Şebinkarahisar, Tirebolu ve Yağlıdere seçim sonuçları hangi parti kazandı? İşte 31 Mart Giresun yerel seçim sonuçları...

31 MART YEREL SEÇİM SONUÇLARI CANLI TAKİP ETMEK İÇİN TIKLAYIN

31 MART GİRESUN YEREL SEÇİM SONUÇLARI

Giresun seçim sonuçları açıklanıyor. Oy oranları anlık olarak güncellenmektedir.

AK Parti Giresun Belediye Başkan adayı Aytekin Şenlikoğlu: %

CHP Giresun Belediye Başkan adayı Kerim Aksu: %

DSP Giresun Belediye Başkan adayı Mustafa Güzel: %

BTP Giresun Belediye Başkan adayı Abdulkadir Bayram: %

TKP Giresun Belediye Başkan adayı Osman Nuri Kale: %

GİRESUN İLÇE İLÇE SEÇİM SONUÇLARI

Giresun ilçelerinin seçim sonuçları tam olarak açıklandığında aşağıdaki liste güncellenecektir.

Alucra:

Bulancak:

Çamoluk:

Çanakçı:

Dereli:

Doğankent:

Espiye:

Eynesil:

Görele:

Güce:

Keşap:

Merkez:

Piraziz:

Şebinkarahisar:

Tirebolu:

Yağlıdere:

2014 GİRESUN YEREL SEÇİM SONUÇLARI

2014 Giresun yerel seçim sonuçları, binlerce kişi tarafından merak ediliyor. İşte 2014 Giresun yerel seçim sonuçları...

CHP: % 46,3

AK PARTİ: % 39,1

MHP: % 11,9

SP: % 1,4

BBP: % 0,6

HDP: % 0,2

BTP: % 0,2

2009 GİRESUN YEREL SEÇİM SONUÇLARI

CHP: 46,50

AK PARTİ: 35,70

MHP: 11,80

SP: 3,00

DSP: 1,30

ANAP: 0,60

DP: 0,50

BTP: 0,30

GİRESUN HAKKINDA

Giresun, Türkiye'nin Doğu Karadeniz Bölgesi'nde yer alan, 317 km2'lik yüzölçümüne sahip olan şehirdir.

Antik Çağ'dan günümüze kadar birçok devlet ve uygarlığın toprağı olan şehir, ilk olarak Romalılar tarafından yönetilmiştir. Roma döneminde aşırı derecede gelişen şehir, kendi adına para basmayı bile düşündürtmüştür.

1397 yılında Türkmen Beyi Emir oğlu Süleyman Bey tarafından işgal edilen Giresun, 1461'de Osmanlı toprağı olmuştur. 1920'de Ordu, Tiebolu ve Görele birleştirilerek Griesun sancağı oluşturulmuştur.

1923 itibariyle Hristiyan nüfusunu kaybeden Giresun'da ticari hayat tamamen Müslüman tüccarlar ticaretini kontrol altına almıştır.