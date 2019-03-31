31 Mart Kırşehir yerel seçim sonuçları açıklanıyor. 31 Mart 2019 Mahalli İdareler ve Genel Seçimlerinde milyonlar sandık başına gitti. Kırşehir'de oy kullanma işlemleri 08.00 - 17.00 saatleri arasında gerçekleştirildi. Toplam 7 ilçenin yer aldığı Kırşehir'de oy kullanan vatandaşlar seçim sonuçlarını araştırmaya başladı. Kırşehir seçim sonuçları, takvim.com.tr tarafından anlık olarak takip ediliyor. Akçakent, Akpınar, Boztepe, Çiçekdağı, Kaman, Merkez ve Mucur seçim sonuçları hangi parti kazandı? İşte 31 Mart Kırşehir yerel seçim sonuçları...

31 MART YEREL SEÇİM SONUÇLARI CANLI TAKİP ETMEK İÇİN TIKLAYIN

31 MART KIRŞEHİR YEREL SEÇİM SONUÇLARI

Kırşehir seçim sonuçları açıklanıyor. Oy oranları anlık olarak güncellenmektedir.

AK Parti Kırşehir Belediye Başkan adayı Yaşar Bahçeci: %

CHP Kırşehir Belediye Başkan adayı Selahattin Ekicioğlu: %

MHP Kırşehir Belediye Başkan adayı Onur Köksal: %

KIRŞEHİR İLÇE İLÇE SEÇİM SONUÇLARI

Kırşehir ilçelerinin seçim sonuçları tam olarak açıklandığında aşağıdaki liste güncellenecektir.

Akçakent:

Akpınar:

Boztepe:

Çiçekdağı:

Kaman:

Merkez:

Mucur:

2014 KIRŞEHİR YEREL SEÇİM SONUÇLARI

2014 Kırşehir yerel seçim sonuçları, binlerce kişi tarafından merak ediliyor. İşte 2014 Kırşehir yerel seçim sonuçları...

AK PARTİ: % 42,2

MHP: % 31

CHP: % 23,4

HDP: % 1,8

2009 KIRŞEHİR YEREL SEÇİM SONUÇLARI

AK PARTİ: % 37,30

CHP: % 32,00

MHP: % 19,50

SP: % 6,80

KIRŞEHİR HAKKINDA

Kırşehir, Türkiye'nin İç Anadolu Bölgesi'nde yer alan, 6.570 km2'lik yüzölçümüne sahip olan şehirdir.

Tarihte Kırşehir, birçok beylik ve imparatorluğa ev sahipliği yapmıştır. İklim olarak karasal iklim görülür. Kışları soğuk ve kar yağışlı, yazları ise sıcak ve genellikle kurak geçmektedir.

Kervansaray Dağı, Çiçek Dağı, Aliöllez Dağı ve Baranlı Dağı başta olmak üzere birçok yüksek dağa sahiptir. Aynı zamanda Kızılırmak Vadisi, Kırşehir Kılıçözü Vadisi, Deliceırmak Vadisi ve Kaman Kılıçözü Vadisi olmak üzere 4 de vadiye sahiptir.

2015 nüfus sayımı verilerine göre 139.235 kişi Kırşehir'de yaşamaktaydı. Bu nüfusun 13.428'i kır ve dağlık alanlarda, 125.807'si ise şehir yerleşimlerinde yaşamaktadır.