Bitlis Belediye Başkan Adayı Nesrullah Tanğlay kimdir? Nereli ve kaç yaşında?

Türkiye'de 57 milyon seçmen 31 Mart yerel seçimleri için sandık başına gitti. Seçmenler sandık başında oylarını kullandıktan sonra mevcut adaylar hakkındaki detayları merak etmeye başladı. İşte Bitlis Belediye Başkan Adayı Nesrullah Tanğlay kimdir, nereli sorularının yanıtı...

BİTLİS BELEDİYE BAŞKAN ADAYI NESRULLAH TANĞLAY KİMDİR?

1975 yılında Bitlis Merkez'de dünyaya geldi. Öğrenimini Bitlis'te tamamlayan Tanğlay 1996 yılından itibaren esnaf olarak çalışmaktadır. Evli ve 3 çocuğu bulunmaktadı.

Siyasi hayatına 2009'da AK Parti Bitlis Belediye Meclis Üyesi olarak seçilmesiyle başlayan Nesrullah Tanğlay 2009 kongresinde il sosyal işler ve il yerel yönetimler başkanlığına getirildi. 2012'de ise AK Parti Bitli Merkez İlçe başkanlığına seçilmiştir.