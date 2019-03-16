Sahte senetle 600 bin doları icrada tahsil etmeye çalışınca mahkemelik olan CHP'nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Adayı Mansur Yavaş'ın yeni bir skandalı patladı. Yavaş, Halis Toprak'ın Yargıtay dosyalarını vekalet almadan takip etti, ücretini alamayınca makbuz kesip icra takibi başlattı.

BELGESİZ 187 BİN LİRA ALMIŞ

İddialara göre avukatlık bürosu Ankara Balgat'ta olan Mansur Yavaş ile merkezi İstanbul Beşiktaş'ta olan Toprak Holding'in sahibi Halis Toprak arasında Toprak'ın Yargıtay'taki dosyalarının takibi için 2013'te protokol imzalandı. 150 bin TL karşılığında imzalanan 'hukuki danışmanlık' protokolünün en dikkat çeken maddesi ise, 'Halis Toprak'ın Mansur Yavaş'a vekaletname çıkarmayacağı' oldu. Yani verilen hizmet kayıtlara geçmeyecek, sözlü şekilde hizmet verilecekti. Aradan geçen sürenin ardından Halis Toprak'ın parayı ödemediğini gerekçe gösteren Mansur Yavaş, KDV dahil 187 bin 500 TL'lik makbuz keserek iş adamının dosyasını Ankara 8. İcra Müdürlüğü'ne verdi. Mansur Yavaş, bu yolla 'sözlü hizmet' karşılığında onbinlerce parayı cebine indirmiş oldu.

YAVAŞ'IN MAFYASI

Öte yandan sahte senedi icrada tahsil etmeye çalışınca mahkemelik olan Mansur Yavaş'ın çek-senet mafyası üzerinden sahte senedin parasını istettiği anlar gizli kamera ve ses kayıtlarıyla belgelendi. Yavaş, işadamı Necmettin Kesgin adına düzenlenen sahte senetle 600 bin doları icrada tahsil etmeye çalışmış, iki isim arasında 5 yıl süren mahkeme sürecinin ardından bir mahkeme Necmettin Kesgin'i haklı bulup Yavaş'ı tazminat ödemeye mahkum etmiş, başka bir mahkeme ise Kesgin'e 4 yıl hapis cezası vermişti. Yavaş'ın kirli çamaşırlarını ortaya döken yargı sürecinin patlak vermesinin ardından bu süreci belgeleyen kayıtlar gün yüzüne çıktı.



Bir görüntüde, eski bir HSK üyesinin, Mansur Yavaş için aracı olduğu, Mansur Yavaş'ın elindeki görüntülere karşılık para istediği görülüyor. Başka bir ses kaydında ise, bir mafya üyesinin telefonda Kesgin'i parayı ödemesi için tehdit ettiği açık açık duyuluyor.

Yavaş'tan Toprak'a: Parayı alırım ama vekaletname istemem

HSK ÜYESİ ARACI OLDU

12 Mayıs 2015 tarihinde HSK üyesi Mansur Yavaş'ı arayarak Necmettin Kesgin için aracı oluyor:

- Başkan nerelerdesin? Datça'da. Şimdi bak başkan, Necmettin'le beraberiz. (Parayı getirmiş de) Sendeki belgelerin tümünü bana teslim edeceksin. Şeyi de getirmiş... Dövizi de getirmiş. Onu teslim edeceğim, şeyler bende kalacak... Eyvah eyvah.. O zaman cuma günü. E tamam olur o zaman. Biz şeyde, Minasera'da oturuyoruz ya. Açık, açık burası açık da, istersen büroya getirsin. Büro açık değil mi? Tamam. bak şimdi Necmettin ile ilgili kaset, ses, görüntü her ne varsa onların tamamını getirsin bana tamam mı? (Görüntü kasetleri, CD'leri) O iki belge de gelsin. Yav ver onları da, bende duracak. Tamam, tamam. Şeyler gelsin. Tamam, büroya getirsin, oldu. Haydi görüşürüz, sağol.

Söz konusu telefon görüşmesinin ardından Kesgin Yavaş'ın kendisine yaptığı kaset şantıjı ile ilgili olarak ile HSK üyesi'ne "Ben şimdi Mansur abinin... Benim görüntülerimi servis etmişler ya ona. O görüntülerimi kim servis etmiş? Bir de görüntülerimi istiyorum ben" diyor. HSK üyesi ise "Görüntülerini şimdi vermez. Ama kimden aldığını sorayım. Gerçi bu delikanlılığa sığmaz şimdi" karşılığını veriyor.

MAFYA ÜYESİ TELEFONLA ARADI

Mafya üyesinin Necmettin Kesgin ile telefon görüşmesi:

- Alo

- Efendim

- Bizim başkanın seninle bir vekalet davası var, vekalet ücreti var alacağı.

- Evet?

- Bununla ilgili bir görüşelim seninle olur mu? Başkanımız senin bir davana katılmış kardeş, doğru mu yani?

- Başkan dediğin kim bana bir söyler misin? Başkanım başkanım dediğin kim?

- Aynen o başkan kardeş, sen doğru anladın.

- Mansur Yavaş adına arıyorsun öyle mi sen?

Sabah