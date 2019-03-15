Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak Aydın'da Türk Hava Yolları Uçuş Akademisi'ni de ziyaret ederek eğitim alan pilot adayları ve eğitmenlerle ile bilgi alışverişinde bulundu.
Bakan Albayrak ziyareti sosyal medya hesabından paylaştı. Paylaşımında "Aydın'da Türk Hava Yolları Uçuş Akademisi'ni de ziyaret ettik. Eğitim alan pilot adaylarımız ve eğitmenlerimizle çalışmaları hakkında konuştuk." ifadelerini kullandı.
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