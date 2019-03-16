CHP'nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mansur Yavaş'ın, sahte senetle 600 bin dolarlık icra takibi yaptığı iddiası ortaya atıldı. Kameraların karşısına çıkan Yavaş, sahte senetle ilgili soruları yanıtsız bıraktı. 3 maymunu oynadı. "Sahte senet" iddiaları nedeniyle adaylığı tartışmalı hale gelen Yavaş, olası "seçim başarısızlığına" karşı şimdiden kılıfını hazırladı. Yavaş, seçilemediği 2014 seçimlerinde olduğu gibi 31 Mart seçimleri için de şimdiden 'seçim güvenliği'nden dem vurmaya başladı. Yavaş, 'seçim güvenliği' kılıfıyla ilgili ise Muharrem İnce taktiğini uyguladı. Yavaş, avukatlara seçim güvenliği için görev alma çağrısını yaptı. Sahte senet iddialarına açıklık getiremeyen Yavaş avukatlara yaptığı çağrıyla ilgili afiş de bastırdı. Mansur Yavaş'ın bu hamlesi 'seçim provokasyonu' olarak yorumlandı.
EVRİN GÜVENDİK
EVRİN GÜVENDİK
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