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  • 26.02.2019 10:33
  • Son Güncelleme: 26.02.2019 10:33

DHKP/C'li 7 teröristi sığınakta ele geçirildi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: "İstanbul’da emniyetimiz, DHKP/C Türkiye sorumlusu dahil, biri yeşil listeden, ikisi gri listeden, 7 teröristi sığınakta ele geçirdi"

DHKP/C'li 7 teröristi sığınakta ele geçirildi
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: "İstanbul'da emniyetimiz, DHKP/C Türkiye sorumlusu dahil, biri yeşil listeden, ikisi gri listeden, 7 teröristi sığınakta ele geçirdi"


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