DHKP/C'li 7 teröristi sığınakta ele geçirildi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: 'İstanbul’da emniyetimiz, DHKP/C Türkiye sorumlusu dahil, biri yeşil listeden, ikisi gri listeden, 7 teröristi sığınakta ele geçirdi' İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: 'İstanbul'da emniyetimiz, DHKP/C Türkiye sorumlusu dahil, biri yeşil listeden, ikisi gri listeden, 7 teröristi sığınakta ele geçirdi' Ayrıntılar geliyor...
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