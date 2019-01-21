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  • 21.01.2019 11:17
  • Son Güncelleme: 21.01.2019 11:32

Aranan 2 DHKP-C'li terörist 'da yakalandı

'da çeşitli suçlardan haklarında arama bulunan DHKP-C'li 2 terörist düzenlenen operasyonla kıskıvrak yakalandı.

Aranan teröristler İstanbul'da yakalandı

Güvenlik kaynaklarına dayanan bilgilere göre; Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Mücadele Şube ekipleri, haklarında yakalama kararı bulunan C.K. ve E.Ü. adlı 2 terör şüphelisini takibe aldı. Yapılan teknik ve fiziki takibin ardından yerleri tespit edilen terör örgütü DHKP-C üyesi 2 şüpheli, Cuma günü düzenlenen operasyonla yakalandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesine getirilen 2 zanlı, 'silahlı terör örgütüne üye olmak' ve 'silahlı terör örgütü propagandası yapmak'la suçlanıyor.

DHKP-C üyesi 2 şüphelinin polisteki sorgularının sürdüğü bildirildi.

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