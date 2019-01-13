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  • Son Güncelleme: 13.01.2019 15:46

'da DHKP-C'nin bombacısı yakalandı!

Beyoğlu'nda 9 Ocak’ta bir iş yerinin önüne El Yapımı () bırakılarak uzaktan kumanda sistemiyle patlatıldı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekipleri yla ilgili çalışma başlattı. TEM ekipleri güvenlik kamera görüntülerini inceleyerek EYP’yi bırakan şüpheli B.D.E.’yi tespit etti. Şüpheli B.D.E.’nin terör örgütü DHKP-C'den poliste kaydının bulunduğu belirlendi.

Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekipleri yla ilgili çalışma başlattı. TEM ekipleri güvenlik kamera görüntülerini inceleyerek 'yi bırakan şüpheli B.D.E.'yi tespit etti. TEM ekipleri 11 Ocak Cuma akşamı şüpheli B.D.E.'nin evine baskın düzenleyerek gözaltına aldı.

Yapılan geniş çaplı sorgulamada gözaltına alınan şüpheli B.D.E.'nin terör örgütü DHKP-C'den poliste kaydının bulunduğu belirlendi. Şüpheli B.D.E.'nin Vatan Caddesi'nde bulunan Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ndeki işlemleri devam ediyor.

PATLAMA ANI GÜVENLİK KAMERASINDA

TEM ekiplerinin gözaltına aldığı B.D.E.'nin evinden çıkması, hazırladığı el yapımı yı bırakması, olay yerinden ayrılması ve patlamanın meydana gelmesi sonrasında ise tekrar evine dönmesi güvenlik kameralarına yansıdı.

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